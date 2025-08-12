Як не заснути на роботі чи під час навчання: 10 способів залишатися бадьорим

Під час роботи, навчання чи навіть після обіду багатьох накриває сонливість, яка заважає зосередитися та бути продуктивним. Є прості та безпечні способи швидко повернути бадьорість — від короткої зарядки до правильного перекусу.

Related video

Після ситного обіду, під час нудної лекції чи напруженого робочого дня багатьох долає сонливість. Фахівці радять не обмежуватися лише кавою, а використовувати комплексний підхід — від правильного харчування до зміни оточення. Та головне правило одне: якісний нічний сон залишається найкращим "зарядом батареї", пише видання Tua Saúde.

Як не бути сонним

Натуральні стимулятори

Кава, гуарана, чорний шоколад, асаї та імбирний чай здатні підвищити настрій і пришвидшити кровообіг, що допомагає прокинутися. Але зловживати ними не варто — вони можуть нашкодити серцю та кісткам.

Денний сон на 15 хвилин

Короткий денний сон може відновити сили, навіть якщо він триває лише чверть години. Важливо не спати довше 30 хвилин, щоб не відчути ще більшу млявість.

Рух кожні півгодини

Присідання, розтяжка або кілька віджимань здатні "подарувати" ще 20–30 хвилин енергії.

Менше комфорту — більше бадьорості

Відкрийте вікно, увімкніть музику чи змініть місце роботи — затишок і тиша часто присипляють.

Легкий перекус

Авокадо з горіхами, йогурт з гранолою або смузі підтримають роботу мозку завдяки корисним жирам та антиоксидантам.

Дихальні вправи

Глибокі вдихи й повільні видихи насичують кров киснем і зменшують втому.

Коротка розмова

Кілька хвилин спілкування з колегою або другом на цікаву тему можуть повернути концентрацію.

Холодний душ

Особливо ефективний зранку після пізнього відбою — різкий контраст температур швидко бадьорить.

Кілька хвилин на свіжому повітрі

Прогулянка допоможе "перезавантажити" мозок і зняти відчуття монотонності.

Музика

Ритмічні треки підвищують настрій і стимулюють мозкову активність.

Профілактика сонливості

Щоб вдень не засинати, варто лягати й вставати в один і той самий час, спати 7–9 годин і уникати яскравих екранів перед сном. Також важливо подбати про комфортну тишу в кімнаті, не переїдати перед сном та зберігати емоційний спокій.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У новому дослідженні вчені виявили, що чотири прості вправи насправді можуть стати ключем до якісного відпочинку. Дослідники вважають, що вони можуть допомогти людям спати довше, а також уникнути денної втоми.

Вчені розкрили несподівану користь денного сну: в який час і скільки варто спати.

Крім того, Фокус писав про те, що буде, якщо спати по 6 годин на добу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.