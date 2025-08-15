15 августа 2025 года: Успение Пресвятой Богородицы — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ссориться и заниматься физическим трудом.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных церковных праздников, когда вспоминают об успении святой Девы Марии, которая родила Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии. До 2024 года этот праздник отмечали 28 августа.
Сегодня закончился Успенский пост.
Что нельзя делать 15 августа:
- ссориться;
- заниматься физическим трудом;
- покупать обувь.
Народные приметы и поверья:
- радуга на небе – зима будет затяжной, но не слишком морозной;
- много паутины – зима будет ясной и холодной;
- вечерний туман – к дождю;
- хорошая погода – октябрь будет дождливый и холодный.
В народе этот праздник также называли Первой Пречистой, что означало наступление в этот день бабьего лета.
День ангела празднуют:
Мария.
Родились 15 августа:
1771 год — Вальтер Скотт, шотландский писатель;
1972 год — Бен Аффлек, американский актер, сценарист и кинорежиссер;
1978 год — Лилия Подкопаева, украинская гимнастка, олимпийская чемпионка (1996);
1990 год – Дженнифер Лоуренс, американская актриса, обладательница "Оскара".
Также в этот день:
1385 год — подписана Кревская уния Польского королевства и Великого княжества Литовского;
1556 год — в Свято-Троицком монастыре в Изяславе начали писать Пересопницкое Евангелие;
1873 год — открыто движение поездов по всей железнодорожной линии Киев-Брест длиной 560 км;
1877 год — Томас Эдисон предложил использовать слово "hello" ("алло") для начала телефонного разговора;
1997 год — в Украине основан орден княгини Ольги.
