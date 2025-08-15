15 августа 2025 года: Успение Пресвятой Богородицы — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться и заниматься физическим трудом.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных церковных праздников, когда вспоминают об успении святой Девы Марии, которая родила Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии. До 2024 года этот праздник отмечали 28 августа.

Сегодня закончился Успенский пост.

Что нельзя делать 15 августа:

ссориться;

заниматься физическим трудом;

покупать обувь.

Народные приметы и поверья:

радуга на небе – зима будет затяжной, но не слишком морозной;

много паутины – зима будет ясной и холодной;

вечерний туман – к дождю;

хорошая погода – октябрь будет дождливый и холодный.

В народе этот праздник также называли Первой Пречистой, что означало наступление в этот день бабьего лета.

День ангела празднуют:

Мария.

Родились 15 августа:

1771 год — Вальтер Скотт, шотландский писатель;

1972 год — Бен Аффлек, американский актер, сценарист и кинорежиссер;

1978 год — Лилия Подкопаева, украинская гимнастка, олимпийская чемпионка (1996);

1990 год – Дженнифер Лоуренс, американская актриса, обладательница "Оскара".

Также в этот день:

1385 год — подписана Кревская уния Польского королевства и Великого княжества Литовского;

1556 год — в Свято-Троицком монастыре в Изяславе начали писать Пересопницкое Евангелие;

1873 год — открыто движение поездов по всей железнодорожной линии Киев-Брест длиной 560 км;

1877 год — Томас Эдисон предложил использовать слово "hello" ("алло") для начала телефонного разговора;

1997 год — в Украине основан орден княгини Ольги.

