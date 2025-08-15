15 серпня 2025 року: Успіння Пресвятої Богородиці — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися і займатися фізичною працею.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне з 12 головних церковних свят, коли згадують про успіння святої Діви Марії, яка народила Ісуса Христа. Згідно з церковним переказом, цього дня апостоли, які проповідували в різних країнах, чудесним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися і здійснити поховання Діви Марії. До 2024 року це свято відзначали 28 серпня.
Сьогодні закінчився Успенський піст.
Що не можна робити 15 серпня:
- сваритися;
- займатися фізичною працею;
- купувати взуття.
Народні прикмети та повір'я:
- веселка на небі — зима буде затяжною, але не надто морозною;
- багато павутини — зима буде ясною і холодною;
- вечірній туман — до дощу;
- гарна погода — жовтень буде дощовий і холодний.
У народі це свято також називали Першою Пречистою, що означало настання цього дня бабиного літа.
День ангела святкують:
Марія.
Народилися 15 серпня:
1771 рік — Вальтер Скотт, шотландський письменник;
1972 рік — Бен Аффлек, американський актор, сценарист і кінорежисер;
1978 рік — Лілія Подкопаєва, українська гімнастка, олімпійська чемпіонка (1996);
1990 рік — Дженніфер Лоуренс, американська актриса, володарка "Оскара".
Також цього дня:
1385 рік — підписано Кревську унію Польського королівства і Великого князівства Литовського;
1556 рік — у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі почали писати Пересопницьке Євангеліє;
1873 рік — відкрито рух поїздів усією залізничною лінією Київ-Брест довжиною 560 км;
1877 рік — Томас Едісон запропонував використовувати слово "hello" ("алло") для початку телефонної розмови;
1997 рік — в Україні засновано орден княгині Ольги.
