15 серпня 2025 року: Успіння Пресвятої Богородиці — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися і займатися фізичною працею.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне з 12 головних церковних свят, коли згадують про успіння святої Діви Марії, яка народила Ісуса Христа. Згідно з церковним переказом, цього дня апостоли, які проповідували в різних країнах, чудесним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися і здійснити поховання Діви Марії. До 2024 року це свято відзначали 28 серпня.

Сьогодні закінчився Успенський піст.

Що не можна робити 15 серпня:

сваритися;

займатися фізичною працею;

купувати взуття.

Народні прикмети та повір'я:

веселка на небі — зима буде затяжною, але не надто морозною;

багато павутини — зима буде ясною і холодною;

вечірній туман — до дощу;

гарна погода — жовтень буде дощовий і холодний.

У народі це свято також називали Першою Пречистою, що означало настання цього дня бабиного літа.

День ангела святкують:

Марія.

Народилися 15 серпня:

1771 рік — Вальтер Скотт, шотландський письменник;

1972 рік — Бен Аффлек, американський актор, сценарист і кінорежисер;

1978 рік — Лілія Подкопаєва, українська гімнастка, олімпійська чемпіонка (1996);

1990 рік — Дженніфер Лоуренс, американська актриса, володарка "Оскара".

Також цього дня:

1385 рік — підписано Кревську унію Польського королівства і Великого князівства Литовського;

1556 рік — у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі почали писати Пересопницьке Євангеліє;

1873 рік — відкрито рух поїздів усією залізничною лінією Київ-Брест довжиною 560 км;

1877 рік — Томас Едісон запропонував використовувати слово "hello" ("алло") для початку телефонної розмови;

1997 рік — в Україні засновано орден княгині Ольги.

