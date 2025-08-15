Меньше средств и больше пространства: как стирать полотенца, чтобы они оставались пушистыми

После успокаивающей ванны или тонизирующего душа хочется укутать себя пушистым полотенцем. Эксперты рассказали о нескольких способах, которые помогут сохранить ворс мягким даже после многократных стирок.

Related video

Спасти от жесткости возможно полотенца любого возраста. Британский таблоид Daily Express поделился лайфхаками для стирки от экспертов, благодаря которым полотенца будут оставаться мягкими и пушистыми в течение всего года.

Стирать полотенца стоит с небольшим количеством средства

Первый лайфхак — меньше средства для стирки. Из-за того, что банные полотенца плотные и пушистые на ощупь, машинке сложнее удалять с них остатки порошка или геля во время полоскания, чем с других материалов. Со временем средство может накапливаться и делать полотенца более жесткими. Важно также использовать мягкие средства, особенно для изделий из натурального хлопка, ведь агрессивные вещества могут непоправимо навредить волокнам.

Используйте добавки

Во время стирки полотенец можно добавить в воду 250 мл белого уксуса. Если залить его непосредственно в барабан перед загрузкой и запустить привычный цикл стирки, уксус расщепит любые остатки средства или отложения на волокнах. Это поможет восстановить мягкость и впитывающую способность без использования агрессивных химикатов. При этом запаха уксуса на белье не останется — он смоется и оставит лишь аромат чистого белья.

Стирайте в прохладной воде

Высокая температура воды во время стирки может сделать полотенца жесткими и лишить их способности впитывать влагу. Чтобы они оставались свежими и мягкими, рекомендуется выбирать температуру от 30 до 40 градусов.

Больше пространства

Несмотря на соблазн закинуть все полотенца в одну стирку, стоит помнить, что когда в стиральной машине слишком много белья, моющее средство и кондиционер не могут выполоскаться как следует. Чтобы полотенца не стали хрустящими, лучше стирать их маленькими порциями.

Чтобы полотенца оставались мягкими, следует придерживаться нескольких правил Фото: Flickr

Естественная стирка и сушка

Чтобы сохранить идеальную мягкость, рекомендуется использовать низкий режим температуры и вынимать их, когда они еще немного влажные. Лучше всего сушить полотенца на улице в ветреный день — ветер сохранит волокна максимально мягкими.

Встряхивайте полотенца после стирки

Чтобы полотенца оставались мягкими и хорошо впитывали влагу, их стоит хорошо потрусить до и после сушки. Так волокна расслабляются и потоки воздуха лучше циркулируют между ними, сохраняя пушистость изделия.

Правильное хранение

После сушки полотенца нужно складывать осторожно и не слишком плотно. В тяжелых стопках волокна могут сплющиваться и со временем становиться жесткими независимо от того, насколько правильно вещи стирали и сушили.

Напомним, 12 августа СМИ рассказывали о 10 способах оставаться бодрым, если после обеда на работе или учебе напала сонливость.

13 августа таблоид Daily Express рассказывал, сколько нужно гулять с собакой в зависимости от ее возраста.