16 августа 2025 года: Ореховый Спас — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя желать кому-то зла и отказывать в помощи.

Что случилось 16 августа?

Сегодня православная церковь почитает перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Также этот праздник называют Ореховый или Третий Спас. Православные вспоминают одну из первых икон "Спас Нерукотворный", которая появилась на полотенце после того, как Христос коснулся тканью своего лица. Образ благодаря Иисусу передали правителю Едессы — Авгару, который уверовал в Господа и страдал смертельной болезнью — проказой. Когда Авгарь коснулся полотенца, недуг отступил.

В этот день в церковь для освящения приносят орехи, которые к этому времени как раз дозревают. Освящают также хлеб и различную выпечку из муки нового урожая. Приносят в церковь и колоски пшеницы, а также овощи и фрукты.

Что нельзя делать 16 августа:

желать кому-то зла;

отказывать в помощи;

ходить в лес.

Народные приметы и поверья:

дождь и гроза – осень будет теплой;

круг от Луны — завтра ждите дождь;

хороший урожай орехов — в следующем году будет много зерна;

журавли уже улетели — на Покров будет мороз.

День ангела празднуют:

Александр, Диомид, Герасим, Степан, Яков, Анна.

Родились 16 августа:

1920 год – Чарльз Буковски, американский поэт и писатель;

1954 год — Джеймс Кэмерон, канадский кинорежиссер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и мн. др.;

1958 год – Мадонна (наст. имя Луиза Вероника Чикконе), американская певица, танцовщица, актриса, лауреат множества премий;

1962 год — Юрий Издрик, украинский писатель, культуролог, автор концептуального журнального проекта "Четверг".

Также в этот день:

1925 год — вышла премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка";

1960 год — основана Международную академию астронавтики;

1985 год — Мадонна вышла замуж за актера Шона Пенна.

