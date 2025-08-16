16 серпня 2025 року: Горіховий Спас — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна бажати комусь зла і відмовляти в допомозі.
Що сталося 16 серпня?
Сьогодні православна церква вшановує перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. Також це свято називають Горіховий або Третій Спас. Православні згадують одну з перших ікон "Спас Нерукотворний", яка з'явилася на рушнику після того, як Христос торкнувся тканиною свого обличчя. Образ завдяки Ісусу передали правителю Едесси — Авгару, який увірував у Господа і страждав на смертельну хворобу — проказу. Коли Авгар торкнувся рушника, недуга відступила.
Цього дня до церкви для освячення приносять горіхи, які до цього часу якраз дозрівають. Освячують також хліб і різну випічку з борошна нового врожаю. Приносять до церкви і колоски пшениці, а також овочі та фрукти.
Що не можна робити 16 серпня:
- бажати комусь зла;
- відмовляти в допомозі;
- ходити в ліс.
Народні прикмети та повір'я:
- дощ і гроза — осінь буде теплою;
- коло від Місяця — завтра чекайте на дощ;
- хороший урожай горіхів — наступного року буде багато зерна;
- журавлі вже полетіли — на Покрову буде мороз.
День ангела святкують:
Олександр, Діомид, Герасим, Степан, Яків, Анна.
Народилися 16 серпня:
1920 рік — Чарльз Буковскі, американський поет і письменник;
1954 рік — Джеймс Кемерон, канадський кінорежисер, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" і мн. ін.;
1958 рік — Мадонна (наст. ім'я Луїза Вероніка Чікконе), американська співачка, танцівниця, акторка, лауреатка безлічі премій;
1962 рік — Юрій Іздрик, український письменник, культуролог, автор концептуального журнального проєкту "Четверг".
Також цього дня:
1925 рік — вийшла прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";
1960 рік — засновано Міжнародну академію астронавтики;
1985 рік — Мадонна вийшла заміж за актора Шона Пенна.
