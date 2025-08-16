Коктейли, плавание и солнце: СМИ обнаружили, где проводит отпуск Борис Джонсон с семьей (фото)

Бывший британский премьер-министр и сторонник Украины Борис Джонсон проводит летний отпуск вместе со своей большой семьей. Журналистам удалось установить, что политик отдыхает на одном из островов в часе езды от Афин.

Джонсон и его семья проводят время вместе, купаясь в море и наслаждаясь коктейлями, сообщает Mirror.

Журналисты пишут, что политик приехал в Грецию с семьей. Вместе с Джонсоном была его жена Кэри и их четверо детей — Уилфред (4 года), Роми (2 года), Фрэнк (1 год) и двухмесячная Поппи.

За время отдыха политик постоянно и часто купается в море, как и его избранница. Сняв одежду до плавок, бывший политик освежился в море, после чего расслабился на пляже, перекусывая чипсами и потягивая коктейли.

Борис Джонсон на курорте в Греции Фото: Backgrid Супруга Кэри Джонсон также активно плавает в море Фото: Backgrid

Журналисты пишут, что после того, как Джонсон покинул пост премьера, и снова занялся публицистикой и журналистикой, он позволил себе "более спокойный ритм жизни после времени на руководящей должности, наслаждаясь солнцем на пляже".

Также известно, что сейчас семья политика выбрала остров Эвбея вблизи греческой столицы. Известно, что семья и его близкие начали активно отдыхать там с лета 2022 года.

Джонсон на отдыхе попивает коктейли и угощает местными блюдами Фото: Backgrid

СМИ указывают, что Джонсон ранее плохо плавал и едва не утонул в 2000 году. Тогда он оказался почти в открытом море на надувной лодке, но ему удалось доплыть до определенного места, где его встретили охранники, которые разделись и поплыли ему навстречу.

Известно, что политик ранее любил отдыхать в Доминиканской республике. Именно в 2022 году из-за отставки Лиз Трасс с должности главы правительства, он прервал отпуск и попытался вернуться на должность премьер-министра, но потом отозвал свою кандидатуру.

