Коктейлі, плавання і сонце: ЗМІ виявили, де проводить відпустку Борис Джонсон з родиною (фото)

Колишній британський прем'єр-міністр та прихильник України Борис Джонсон проводить літню відпустку разом зі своєю великою сім'єю. Журналістам вдалося встановити, що політик відпочиває на одному з островів у годині їзди від Афін.

Related video

Джонсон і його родина проводять час разом, купаючись в морі та насолоджуючись коктейлями, повідомляє Mirror.

Журналісти пишуть, що політик приїхав до Греції з родиною. Разом з Джонсоном була його дружина Кері та їхні четверо дітей — Вілфред (4 роки), Ромі (2 роки), Френк (1 рік) та двомісячна Поппі.

За час відпочинку політик постійно та часто купається в морі, як і його обраницями. Знявши одяг до плавок, колишній політик освіжився у морі, після чого розслабився на пляжі, перекушуючи чіпсами та потягуючи коктейлі.

Борис Джонсон на курорті в Греції Фото: Backgrid Дружина Кері Джонсон також активно плаває в морі Фото: Backgrid

Журналісти пишуть, що після того, як Джонсон покинув посаду прем'єра та зайнявся публіцистикою та журналістикою знову, він дозволив собі "спокійніший ритм життя після часу на керівній посаді, насолоджуючись сонцем на пляжі".

Також відомо, що наразі сім'я політика обрала острів Евбея поблизу грецької столиці. Відомо, що родина та його близькі почали активно відпочивати там з літа 2022 року.

Джонсон на відпочинку попиває коктейлі та частує місцевими стравами Фото: Backgrid

ЗМІ вказують, що Джонсон раніше погано плавав і ледве не потонув у 2000 році. Тоді він опинився майже у відкритому морі на надувному човні, але йому вдалося доплисти до певного місця, де його зустріли охоронці, які роздяглися та попливли йому назустріч.

Відомо, що політик раніше полюбляв відпочивати в Домініканській республіці. Саме у 2022 році через відставку Ліз Трасс з посади очільниці уряду, він перервав відпустку та спробував повернутися на посаду прем'єр-міністра, але потім відкликав свою кандидатуру.

Раніше Фокус повідомляв про топ-5 найпривабливіших островів Греції для відпочинку. В цьому переліку вказано, де шукати найкращі пляжі та відпочинок на Криті, Родосі, Корфу, Закінтосі та Халкідіках.

Згодом стало відомо, де можна провести відпустку в Україні без тривог. Крім курортів з басейнами та апартаментами, є мальовничі місця, які можна відвідати з дітьми.