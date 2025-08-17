17 августа 2025 года: Миронов день — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя свататься или венчаться и долго смотреть в зеркало.

Что случилось 17 августа?

Сегодня православная церковь почитает память святого мученика Мирона Кизического. По преданию, в 250 году правитель Антипатр со слугами ворвался в церковь, где служил Мирон, чтобы схватить христиан. Мирон защитился за людей, за что Антипатр схватил его и устроил суд. После страшных пыток, которые Мирон стойко перенес, правитель повелел отвести мученика на допрос к императору. Чувствуя, что Мирон во всем его победил, Антипатр наложил на себя руки. Император приговорил Мирона к отсечению головы.

Что нельзя делать 17 августа:

свататься или венчаться;

долго смотреть в зеркало;

громко смеяться или кричать.

Народные приметы и поверья:

утром роса и туман – после обеда будет ясно;

все журавли улетели в теплые края — на Покровы будет холодно;

солнце садится за облака — ждите непогоды в ближайшие дни.

День ангела празднуют:

Алексей, Павел, Мирон, Филипп.

Родились 17 августа:

1943 год – Роберт Де Ниро, американский киноактер, режиссер, продюсер, обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус";

1955 год — Игорь Смешко, украинский военно-политический деятель, лидер партии "Сила и Честь";

1960 год — Шон Пенн, американский актер, кинорежиссер, сценарист, обладатель "Оскара", "Золотого глобуса" и др. наград;

1968 год – Андрей Кузьменко (псевдоним Кузьма Скрябин; ум. 2015), украинский певец, писатель, телеведущий, продюсер, актер, лидер группы "Скрябін".

Также в этот день:

1771 год — британский химик Джозеф Пристли установил, что растения выделяют кислород;

1896 год — начало золотодобычи на Клондайке: Джордж Кармак закрепляет за собой права на участок Кролика ручья, мелкий приток реки Клондайк, переименовав его в ручей Удачи;

1908 год — вышел первый анимационный фильм "Фантасмагория" французского художника-карикатуриста Эмиля Коля;

1914 год — во Львове создана украинская национальная военная формация — легион "Украинских Сечевых Стрельцов";

2011 год — на околоземную орбиту выводят украинский спутник "Січ-2".

