17 августа 2025 года: Миронов день — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя свататься или венчаться и долго смотреть в зеркало.
Что случилось 17 августа?
Сегодня православная церковь почитает память святого мученика Мирона Кизического. По преданию, в 250 году правитель Антипатр со слугами ворвался в церковь, где служил Мирон, чтобы схватить христиан. Мирон защитился за людей, за что Антипатр схватил его и устроил суд. После страшных пыток, которые Мирон стойко перенес, правитель повелел отвести мученика на допрос к императору. Чувствуя, что Мирон во всем его победил, Антипатр наложил на себя руки. Император приговорил Мирона к отсечению головы.
Что нельзя делать 17 августа:
- свататься или венчаться;
- долго смотреть в зеркало;
- громко смеяться или кричать.
Народные приметы и поверья:
- утром роса и туман – после обеда будет ясно;
- все журавли улетели в теплые края — на Покровы будет холодно;
- солнце садится за облака — ждите непогоды в ближайшие дни.
День ангела празднуют:
Алексей, Павел, Мирон, Филипп.
Родились 17 августа:
1943 год – Роберт Де Ниро, американский киноактер, режиссер, продюсер, обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус";
1955 год — Игорь Смешко, украинский военно-политический деятель, лидер партии "Сила и Честь";
1960 год — Шон Пенн, американский актер, кинорежиссер, сценарист, обладатель "Оскара", "Золотого глобуса" и др. наград;
1968 год – Андрей Кузьменко (псевдоним Кузьма Скрябин; ум. 2015), украинский певец, писатель, телеведущий, продюсер, актер, лидер группы "Скрябін".
Также в этот день:
1771 год — британский химик Джозеф Пристли установил, что растения выделяют кислород;
1896 год — начало золотодобычи на Клондайке: Джордж Кармак закрепляет за собой права на участок Кролика ручья, мелкий приток реки Клондайк, переименовав его в ручей Удачи;
1908 год — вышел первый анимационный фильм "Фантасмагория" французского художника-карикатуриста Эмиля Коля;
1914 год — во Львове создана украинская национальная военная формация — легион "Украинских Сечевых Стрельцов";
2011 год — на околоземную орбиту выводят украинский спутник "Січ-2".
Также Фокус писал церковный календарь на август 2025 года.