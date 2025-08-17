17 серпня 2025 року: Миронів день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна свататися або вінчатися і довго дивитися в дзеркало.

Related video

Що сталося 17 серпня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого мученика Мирона Кизицького. За переказами, 250 року правитель Антипатр зі слугами увірвався до церкви, де служив Мирон, щоб схопити християн. Мирон захистився за людей, за що Антипатр схопив його і влаштував суд. Після страшних тортур, які Мирон стійко переніс, правитель повелів відвести мученика на допит до імператора. Відчуваючи, що Мирон у всьому його переміг, Антипатр наклав на себе руки. Імператор засудив Мирона до відсікання голови.

Що не можна робити 17 серпня:

свататися або вінчатися;

довго дивитися в дзеркало;

голосно сміятися або кричати.

Народні прикмети та повір'я:

вранці роса і туман — після обіду буде ясно;

усі журавлі полетіли в теплі краї — на Покрови буде холодно;

сонце сідає за хмари — чекайте негоди найближчими днями.

День ангела святкують:

Олексій, Павло, Мирон, Пилип.

Народилися 17 серпня:

1943 рік — Роберт Де Ніро, американський кіноактор, режисер, продюсер, володар премій "Оскар" і "Золотий глобус";

1955 рік — Ігор Смешко, український військово-політичний діяч, лідер партії "Сила і Честь";

1960 рік — Шон Пенн, американський актор, кінорежисер, сценарист, володар "Оскара", "Золотого глобуса" та ін. нагород;

1968 рік — Андрій Кузьменко (псевдонім Кузьма Скрябін; пом. 2015), український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор, лідер гурту "Скрябін".

Також цього дня:

1771 рік — британський хімік Джозеф Прістлі встановив, що рослини виділяють кисень;

1896 рік — початок золотовидобутку на Клондайку: Джордж Кармак закріплює за собою права на ділянку Кролячого струмка, дрібну притоку річки Клондайк, перейменувавши його на струмок Удачі;

1908 рік — вийшов перший анімаційний фільм "Фантасмагорія" французького художника-карикатуриста Еміля Коля;

1914 рік — у Львові створено українську національну військову формацію — легіон "Українських Січових Стрільців";

2011 рік — на навколоземну орбіту виводять український супутник "Січ-2".

Також Фокус писав церковний календар на серпень 2025 року.