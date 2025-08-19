Кричат "укради меня": какие чемоданы чаще привлекают внимание воров и как уберечь багаж

Несколько ошибок могут сделать багаж туриста "мечтой вора" и испортить отдых неприятным инцидентом. Путешественникам стоит придерживаться нескольких советов, чтобы чемодан не украли во время переезда или перелета.

Эксперт по путешествиям Андреа Платания, годами работающая с туристами, поделилась с британским таблоидом Daily Express лайфхаками для путешествий, которые помогут уберечь багаж от воров. По ее словам, стоит обратить внимание как на внешний вид чемодана, так и на его характеристики.

Багаж не должен быть кричаще ярким

По словам специалиста, многие отдыхающие ошибочно считают, что особый чемодан — это разумный выбор. Андреа отметила, что экстравагантный чемодан может быть модным, но при этом своим видом кричать "укради меня" и привлечь внимание "не тех людей". По ее опыту, гораздо безопаснее паковать багаж в чемоданы, которые сольются с толпой.

"Если вы действительно хотите путешествовать безопасно, выберите что-то обычное или даже немного поношенное. Это не привлекает внимания и не афиширует, что может быть внутри", — пояснила Андреа.

Она добавила, что это не означает отказ от любых индивидуальных украшений. Ленты, наклейки или малозаметные надписи помогут быстро отличать свою поклажу от чужой, не превращая ее в неоновую вывеску для воров.

Выберите замок на чемодан

Внимание воров может привлечь не только кричащий внешний вид чемодана. По словам эксперта, важно правильно его запереть. Если выбрать обычный навесной замок, воры могут воспринять это как дополнительное препятствие и пройти мимо.

Вложите в багаж трекер

Еще один лайфхак для защиты багажа — трекер. Можно приобрести несколько трекинговых устройств и бросить их в сумку. Так, если багаж украдут, можно будет быстро определить его локацию.

"Если сумка потеряется, трекер может указать вам и авиакомпании правильное направление, и это значительно упрощает процесс страховых выплат", — отметила Андреа.

Сообщайте о краже багажа немедленно

Эксперт советует туристам фотографировать чемодан перед путешествиями, чтобы в случае потери его было легко идентифицировать, и немедленно сообщать в соответствующие органы, если кража все-таки произошла. Чем быстрее багаж начнут искать, тем больше шансов на возврат вещей или получение страховой выплаты.

