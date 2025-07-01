"Один клик, и $3 800 в кармане": миллионер раскрыл трюк для защиты денег в путешествии

Миллионер и финансовый эксперт Марк Тилбери дал важный совет путешественникам. Перед регистрацией багажа нужно сделать его фотографию, это может стать решающим аргументом для получения компенсации в случае потери.

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Мужчина поделился дельным советом, как защитить свой кошелек на случай, если ваш багаж пропадет в аэропорту. Об этом он рассказал в одном из своих видео в YouTube.

Предприниматель и миллионер Марк Тилбери, заработавший свое состояние самостоятельно и ставший популярным блогером с 6,29 миллиона подписчиков на YouTube, поделился ценным советом для путешественников в видео "Советы по путешествию в аэропорту, которые вам нужно знать".

Среди рекомендаций — использование AirTag для отслеживания чемодана и пустая бутылка для воды, чтобы не тратиться в аэропорту. Однако особенно пользователям запомнился его главный лайфхак: сфотографировать свой багаж перед сдачей.

"Сначала я фотографирую свой багаж непосредственно перед регистрацией, чтобы иметь возможность потребовать до 3800 долларов США (примерно 158 тысяч гривен) случае его утери или кражи. Всего один клик, и $3 800 в кармане", — рассказал Тилбери.

Мужчина поделился ценным советом для путешественников в видео "Советы по путешествию в аэропорту, которые вам нужно знать" Фото: X (Twitter)

По данным Министерства транспорта США, авиакомпании действительно обязаны компенсировать потерю, повреждение или задержку багажа в пределах установленных лимитов: до $3800 (примерно 158 тысяч гривен) для внутренних рейсов и $1780 (примерно 74 тысячи гривен) для международных. В Великобритании, согласно Citizens Advice, компенсация редко превышает £1000 (57 тысяч гривен).

Кроме того, организация отмечает, что для ручной клади компенсация возможна только при доказанной вине авиакомпании. При этом наличие туристической страховки может упростить получение выплат.

Совет Тилбери прозвучал на фоне участившихся сообщений об утерях багажа и новых рекомендаций для пассажиров, включая запрет на провоз определенных жидкостей и продуктов в ручной клади. Эксперты советуют не упаковывать предметы, которые можно выдавить или размазать — от косметики до джемов.

По словам миллионера, фотография чемодана — простое действие, которое может сыграть ключевую роль в спорной ситуации и сэкономить время, нервы и деньги.

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