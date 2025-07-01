"Один клік, і $3 800 у кишені": мільйонер розкрив трюк для захисту грошей у подорожі

Мільйонер і фінансовий експерт Марк Тілбері дав важливу пораду мандрівникам. Перед реєстрацією багажу потрібно зробити його фотографію, це може стати вирішальним аргументом для отримання компенсації в разі втрати.

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Чоловік поділився слушною порадою, як захистити свій гаманець на випадок, якщо ваш багаж пропаде в аеропорту. Про це він розповів в одному зі своїх відео в YouTube.

Підприємець і мільйонер Марк Тілбері, який заробив свої статки самотужки й став популярним блогером із 6,29 мільйона підписників на YouTube, поділився цінною порадою для мандрівників у відео "Поради з подорожі в аеропорту, які вам потрібно знати".

Серед рекомендацій — використання AirTag для відстеження валізи та порожня пляшка для води, щоб не витрачатися в аеропорту. Однак особливо користувачам запам'ятався його головний лайфхак: сфотографувати свій багаж перед здачею.

"Спочатку я фотографую свій багаж безпосередньо перед реєстрацією, щоб мати можливість вимагати до 3800 доларів США (приблизно 158 тисяч гривень) у разі його втрати або крадіжки. Усього один клік, і $3 800 у кишені", — розповів Тілбері.

Чоловік поділився цінною порадою для мандрівників у відео "Поради щодо подорожі в аеропорту, які вам потрібно знати" Фото: X (Twitter)

За даними Міністерства транспорту США, авіакомпанії справді зобов'язані компенсувати втрату, пошкодження або затримку багажу в межах встановлених лімітів: до $3800 (приблизно 158 тисяч гривень) для внутрішніх рейсів і $1780 (приблизно 74 тисячі гривень) для міжнародних. У Великій Британії, згідно з Citizens Advice, компенсація рідко перевищує £1000 (57 тисяч гривень).

Крім того, організація зазначає, що для ручної поклажі компенсація можлива тільки за доведеної вини авіакомпанії. При цьому наявність туристичної страховки може спростити отримання виплат.

Порада Тілбері пролунала на тлі дедалі частіших повідомлень про втрати багажу і нових рекомендацій для пасажирів, включно із забороною на провезення певних рідин і продуктів у ручній поклажі. Експерти радять не упаковувати предмети, які можна видавити або розмазати — від косметики до джемів.

За словами мільйонера, фотографія валізи — проста дія, яка може зіграти ключову роль у спірній ситуації та заощадити час, нерви й гроші.

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