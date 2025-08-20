20 августа 2025 года: святого пророка Самуила — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и спешить куда-либо.

Что случилось в этот день?

20 августа верующие чтят память святого пророка Самуила, последнего судьи Израиля. Родившийся по молитвам матери Анны, он с детства был посвящён Богу и воспитывался при храме. Самуил впервые услышал голос Господа ещё отроком и с тех пор стал пророком, чьи слова всегда исполнялись. Он призывал народ отказаться от идолов, вёл Израиль к победам над врагами и прожил долгую праведную жизнь, заслужив глубокое уважение и любовь народа.

Что нельзя делать 20 августа:

есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);

спешить;

пугать птиц;

выходить из дому ночью.

Народные приметы и поверья:

аисты собрались улетать — к холодной осени;

аист стоит на одном месте — к хорошему урожаю;

увидели полет аиста — счастливый знак;

на дубе много желудей — зима будет теплой.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Антоний, Афанасий, Василий, Дмитрий, Михаил, Петр, Феодосий.

Родились 20 августа:

1827 год — Йозеф Штраус, австрийский композитор и дирижер;

1992 год — Деми Ловато, американская актриса, певица, автор песен.

Также в этот день:

1627 год — вышел первый словарь украинского языка "Лексиконъ славенноросский и именъ тълкование" Памвы Беринды;

1741 год — датский мореплаватель Витус Беринг открыл Аляску;

1896 год — в Киеве прошло освящение кафедрального собора святого Владимира;

1925 год — основали Каневский музей-заповедник "Могила Т. Г. Шевченко" (ныне Шевченковский национальный заповедник в г. Каневе).

