20 августа 2025 года: святого пророка Самуила — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и спешить куда-либо.
Что случилось в этот день?
20 августа верующие чтят память святого пророка Самуила, последнего судьи Израиля. Родившийся по молитвам матери Анны, он с детства был посвящён Богу и воспитывался при храме. Самуил впервые услышал голос Господа ещё отроком и с тех пор стал пророком, чьи слова всегда исполнялись. Он призывал народ отказаться от идолов, вёл Израиль к победам над врагами и прожил долгую праведную жизнь, заслужив глубокое уважение и любовь народа.
Что нельзя делать 20 августа:
- есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);
- спешить;
- пугать птиц;
- выходить из дому ночью.
Народные приметы и поверья:
- аисты собрались улетать — к холодной осени;
- аист стоит на одном месте — к хорошему урожаю;
- увидели полет аиста — счастливый знак;
- на дубе много желудей — зима будет теплой.
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Антоний, Афанасий, Василий, Дмитрий, Михаил, Петр, Феодосий.
Родились 20 августа:
1827 год — Йозеф Штраус, австрийский композитор и дирижер;
1992 год — Деми Ловато, американская актриса, певица, автор песен.
Также в этот день:
1627 год — вышел первый словарь украинского языка "Лексиконъ славенноросский и именъ тълкование" Памвы Беринды;
1741 год — датский мореплаватель Витус Беринг открыл Аляску;
1896 год — в Киеве прошло освящение кафедрального собора святого Владимира;
1925 год — основали Каневский музей-заповедник "Могила Т. Г. Шевченко" (ныне Шевченковский национальный заповедник в г. Каневе).
