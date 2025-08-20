20 серпня 2025 року: святого пророка Самуїла — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і поспішати куди-небудь.
Що сталося цього дня?
20 серпня віряни вшановують пам'ять святого пророка Самуїла, останнього судді Ізраїлю. Народжений за молитвами матері Анни, він з дитинства був присвячений Богу і виховувався при храмі. Самуїл уперше почув голос Господа ще отроком і відтоді став пророком, чиї слова завжди виконувалися. Він закликав народ відмовитися від ідолів, вів Ізраїль до перемог над ворогами і прожив довге праведне життя, заслуживши глибоку повагу і любов народу.
Що не можна робити 20 серпня:
- їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);
- поспішати;
- лякати птахів;
- виходити з дому вночі.
Народні прикмети та повір'я:
- лелеки зібралися відлітати — до холодної осені;
- лелека стоїть на одному місці — до гарного врожаю;
- побачили політ лелеки — щасливий знак;
- на дубі багато жолудів — зима буде теплою.
День ангела святкують:
Олександр, Олексій, Антоній, Афанасій, Василь, Дмитро, Михайло, Петро, Феодосій.
Народилися 20 серпня:
1827 рік — Йозеф Штраус, австрійський композитор і диригент;
1992 рік — Демі Ловато, американська актриса, співачка, автор пісень.
Також цього дня:
1627 рік — вийшов перший словник української мови "Лексиконъ славенноросский и именъ тълкование" Памви Беринди;
1741 рік — данський мореплавець Вітус Берінг відкрив Аляску;
1896 рік — у Києві відбулося освячення кафедрального собору святого Володимира;
1925 рік — заснували Канівський музей-заповідник "Могила Т. Г. Шевченка" (нині Шевченківський національний заповідник у м. Каневі).
