20 серпня 2025 року: святого пророка Самуїла — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і поспішати куди-небудь.

Related video

Що сталося цього дня?

20 серпня віряни вшановують пам'ять святого пророка Самуїла, останнього судді Ізраїлю. Народжений за молитвами матері Анни, він з дитинства був присвячений Богу і виховувався при храмі. Самуїл уперше почув голос Господа ще отроком і відтоді став пророком, чиї слова завжди виконувалися. Він закликав народ відмовитися від ідолів, вів Ізраїль до перемог над ворогами і прожив довге праведне життя, заслуживши глибоку повагу і любов народу.

Що не можна робити 20 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

поспішати;

лякати птахів;

виходити з дому вночі.

Народні прикмети та повір'я:

лелеки зібралися відлітати — до холодної осені;

лелека стоїть на одному місці — до гарного врожаю;

побачили політ лелеки — щасливий знак;

на дубі багато жолудів — зима буде теплою.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Антоній, Афанасій, Василь, Дмитро, Михайло, Петро, Феодосій.

Народилися 20 серпня:

1827 рік — Йозеф Штраус, австрійський композитор і диригент;

1992 рік — Демі Ловато, американська актриса, співачка, автор пісень.

Також цього дня:

1627 рік — вийшов перший словник української мови "Лексиконъ славенноросский и именъ тълкование" Памви Беринди;

1741 рік — данський мореплавець Вітус Берінг відкрив Аляску;

1896 рік — у Києві відбулося освячення кафедрального собору святого Володимира;

1925 рік — заснували Канівський музей-заповідник "Могила Т. Г. Шевченка" (нині Шевченківський національний заповідник у м. Каневі).

Також Фокус писав церковний календар на серпень 2025 року.