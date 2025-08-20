Навсегда изменило отношение к еде: блогерша села на диету времен Второй мировой войны (видео)

Блогерша Ханна Холл из Ноттингема попробовала питаться, как ее бабушки и дедушки во время Второй мировой войны. То есть только тем, что выдавали по карточкам в то время. И это научило ее бережливости, а также позволило похудеть.

Ханна Холл из Ноттингема, Великобритания, решила провести эксперимент. Она придерживалась диеты 1940-х годов, вдохновленной нормированием продуктов питания и ограничениями во время Второй мировой войны, а результаты своего эксперимента публиковала на YouTube на своем канале Real Vintage Dolls House.

Ханна Холл неделю питалась в стиле 1940-х

Ханна рассказала, что влюбилась в 1940-е годы после просмотра военных фильмов со своим покойным дедушкой Генри. Сейчас она часто делится ностальгическими и познавательными видеороликами на YouTube, рассказывая о жизни в Британии во время Второй мировой войны.

В одном из своих последних клипов Ханна решила провести эксперимент: в течение недели соблюдать карточную диету времен Второй мировой войны.

Она заменила еду на вынос и бездумные перекусы на ограниченное количество ингредиентов и небольшие порции, но результаты оказались неожиданными.

Через восемь дней она сбросила почти три кг, почувствовала себя более энергичной и полностью изменила свой подход к еде.

Вооружившись копией продовольственной карточки 1940-х годов и запасом основных продуктов на неделю, Ханна точно спланировала, что она будет есть в течение восьми дней.

Ханна была удивлена небольшими размерами порций: тосты с джемом на завтрак, яйца с сыром на обед и оладьи с солониной на ужин.

Она объяснила, что в эпоху ограничений в питании взрослому жителю Великобритании еженедельно разрешалось съедать четыре унции (1 унция = около 30 грамм) бекона и ветчины, две унции масла, две унции сыра, четыре унции маргарина, три пинты молока, восемь унций сахара, четыре унции джема, две унции листового чая (что эквивалентно примерно 25 чайным пакетикам), одно яйцо и три унции сладостей.

Рацион на неделю рядового британца во время Второй мировой войны Фото: Скриншот

Поначалу Ханна признавалась, что порции ей казались маленькими, и она часто ложилась спать немного голодной, но с течением дней она обнаружила, что привыкла и даже наслаждается дисциплиной.

В первый день она позавтракала овсянкой и яблоком, на обед съела тост с джемом и консервированную ветчину "Spam".

На завтрак у Ханны снова была овсянка с яблоком, на обед — томатный суп с хлебом и маслом, а на ужин у нее снова остался "Спам".

На третий день Ханна сообщила: "Не знаю, похоже ли это на эффект плацебо или просто потому, что я недавно изменила свой рацион, но я чувствую, что у меня гораздо больше энергии. Например, вчера вечером я сделала гораздо больше, чем обычно, а сегодня утром мне было намного легче вставать, как будто я проснулась еще до того, как прозвенел будильник. Я все еще голодна, но это контролируемый уровень голода".

Ханна полюбила 1940-е благодаря дедушке

Ханна даже умудрилась приготовить себе небольшой пир из жаркого, сэкономив продукты и испечь сладкий пирог.

В конце восьмидневного эксперимента создательница контента сообщила, что у нее осталось восемь чайных пакетиков, небольшой кусочек джема, но нет молока, мяса и масла.

Размышляя о своем опыте, Ханна сказала, что результаты застали ее врасплох.

Она объяснила, что не только похудела на три кг, не занимаясь спортом и не посещая спортзал, но и привыкла к чувству голода, снова начала получать удовольствие от готовки и стала осознавать, что ест.

Ханна рассказала, что не выбрасывает еду и ест много углеводов с малым количеством белков, но при этом у нее больше энергии, чем обычно.

"Мне кажется, что этот вызов многому меня научил в плане моего отношения к еде, особенно к ее приготовлению, и заставил меня осознать, что я, вероятно, недостаточно готовлю с нуля. И я привыкла чувствовать голод в течение дня. Если раньше я просто перекусывала, то теперь мне приходится как бы дисциплинировать себя, чтобы справиться с чувством голода", — рассказала Ханна и призналась, что теперь она сознательно относиться к тому, что ест и пьет в течение дня.

Она теперь использует продукты до последней крошки и за время эксперимента она ничего не выбросила. Но отметила, что в рационе британца времен Второй мировой войны все-таки не хватало белка.

