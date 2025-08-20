Назавжди змінило ставлення до їжі: блогерка сіла на дієту часів Другої світової війни (відео)

Блогерка Ханна Голл із Ноттінгема спробувала харчуватися, як її бабусі й дідусі під час Другої світової війни. Тобто тільки тим, що видавали за картками в той час. І це навчило її ощадливості, а також дало змогу схуднути.

Related video

Ханна Голл з Ноттінгема, Велика Британія, вирішила провести експеримент. Вона дотримувалася дієти 1940-х років, натхненної нормуванням продуктів харчування та обмеженнями під час Другої світової війни, а результати свого експерименту публікувала на YouTube на своєму каналі Real Vintage Dolls House.

Ганна Голл тиждень харчувалася у стилі 1940-х

Ханна розповіла, що закохалася в 1940-ті роки після перегляду військових фільмів зі своїм покійним дідусем Генрі. Зараз вона часто ділиться ностальгічними і пізнавальними відеороликами на YouTube, розповідаючи про життя в Британії під час Другої світової війни.

В одному зі своїх останніх кліпів Ханна вирішила провести експеримент: протягом тижня дотримуватися карткової дієти часів Другої світової війни.

Вона замінила їжу на винос і бездумні перекуси на обмежену кількість інгредієнтів і невеликі порції, але результати виявилися несподіваними.

Через вісім днів вона скинула майже три кг, відчула себе більш енергійною і повністю змінила свій підхід до їжі.

Озброївшись копією продовольчої картки 1940-х років і запасом основних продуктів на тиждень, Ханна точно спланувала, що вона їстиме протягом восьми днів.

Ханна була здивована невеликими розмірами порцій: тости з джемом на сніданок, яйця з сиром на обід і оладки з солониною на вечерю.

Вона пояснила, що в епоху обмежень у харчуванні дорослому жителю Великої Британії щотижня дозволялося з'їдати чотири унції (1 унція = приблизно 30 грамів) бекону та шинки, дві унції масла, дві унції сиру, чотири унції маргарину, три пінти молока, вісім унцій цукру, чотири унції джему, дві унції листового чаю (що еквівалентно приблизно 25 чайним пакетикам), одне яйце та три унції солодощів.

Раціон на тиждень пересічного британця під час Другої світової війни Фото: Скриншот

Спочатку Ханна зізнавалася, що порції їй здавалися маленькими, і вона часто лягала спати трохи голодною, але з плином днів вона виявила, що звикла і навіть насолоджується дисципліною.

Першого дня вона поснідала вівсянкою і яблуком, на обід з'їла тост із джемом і консервовану шинку "Spam".

На сніданок у Ганни знову була вівсянка з яблуком, на обід — томатний суп із хлібом і маслом, а на вечерю в неї знову залишився "Спам".

На третій день Ханна повідомила: "Не знаю, чи схоже це на ефект плацебо, чи просто тому, що я нещодавно змінила свій раціон, але я відчуваю, що в мене набагато більше енергії. Наприклад, учора ввечері я зробила набагато більше, ніж зазвичай, а сьогодні вранці мені було набагато легше вставати, начебто я прокинулася ще до того, як продзвенів будильник. Я все ще голодна, але це контрольований рівень голоду".

Ганна полюбила 1940-ті завдяки дідусеві

Ханна навіть примудрилася приготувати собі невеличкий бенкет із печені, заощадивши продукти і спекти солодкий пиріг.

Наприкінці восьмиденного експерименту авторка контенту повідомила, що в неї залишилося вісім чайних пакетиків, невеличкий шматочок джему, але немає молока, м'яса і масла.

Розмірковуючи про свій досвід, Ханна сказала, що результати застали її зненацька.

Вона пояснила, що не тільки схудла на три кг, не займаючись спортом і не відвідуючи спортзал, а й звикла до відчуття голоду, знову почала отримувати задоволення від готування та стала усвідомлювати, що їсть.

Ханна розповіла, що не викидає їжу і їсть багато вуглеводів з малою кількістю білків, але при цьому у неї більше енергії, ніж зазвичай.

"Мені здається, що цей виклик багато чого мене навчив у плані мого ставлення до їжі, особливо до її приготування, і змусив мене усвідомити, що я, ймовірно, недостатньо готую з нуля. І я звикла відчувати голод протягом дня. Якщо раніше я просто перекушувала, то тепер мені доводиться ніби дисциплінувати себе, щоб впоратися з відчуттям голоду", — розповіла Ханна і зізналася, що тепер вона свідомо ставитися до того, що їсть і п'є протягом дня.

Вона тепер використовує продукти до останньої крихти і за час експерименту вона нічого не викинула. Але зазначила, що в раціоні британця часів Другої світової війни все-таки не вистачало білка.

Нагадаємо, раніше історики вивчили легенди про те, як харчувалися монголи під час своїх загарбницьких воєн. І розвінчали популярну легенду.

Також Фокус розповідав про "цепеліни", які готували в Литві ще до Другої світової війни.

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.