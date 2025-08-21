Звезду шоу "Супермама", которая в нетрезвом состоянии поссорилась с полицией, будут судить: детали

Участница шоу "Супермама" Анастасия "Мамасита" из Каменского, которую в июле поймали правоохранители, когда та в нетрезвом состоянии посадила за руль машины своего 15-летнего крестника, предстанет перед судом.

Южный районный суд г. Каменского сообщает лицо, привлекаемое к административной ответственности, Чуйко Анастасию Сергеевну о слушании дела по ч.1 ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Об этом стало известно из реестра местного суда.

Судебное разбирательство было назначено на 18 августа 2025 года на 13:00. Тем временем местные СМИ пишут, что женщину оштрафуют на 850 грн за невыполнение родительских обязанностей. В сентябре ее ждет новый суд. За то, что передала руль несовершеннолетнему, "светит" 3400 грн штрафа.

Скандал с "Мамаситой": детали

Звезда шоу "Супермама" Анастасия "Мамасита" попала в скандал в июле 2025 года из-за агрессивного общения с полицейскими после того, как она, будучи в нетрезвом состоянии, посадила за руль авто своего 15-летнего крестника. Блогерша просила крестника снимать ее на телефон и дать пиво. Более того, местных полицейских звезда телевидения обозвала наркоманами. В этот момент в авто была ее маленькая дочь.

Полицейские Каменского тогда составили два протокола на "Мамаситу", которая посадила за руль несовершеннолетнего ребенка.

"Нарушение обнаружили в ночь на 13 июля во время действия комендантского часа. Полицейские остановили автомобиль Mazda, за рулем которого находился 15-летний парень. Рядом находилась 34-летняя владелица авто в состоянии опьянения. Как выяснилось, именно она предоставила несовершеннолетнему право управлять транспортным средством", — отметила тогда пресс-служба полиции.

Следователи составили на блогершу административные протоколы по ч.1 ст. 130 и ч. 2 ст. 126 КУоАП (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции; управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление таким транспортным средством).

