Оскорбление геев: травести-дива Монро "прошлась" по интервью Розового (фото)

Украинская блогерша и телеведущая Неугомонная Монро прокомментировала интервью комика и ветерана войны Виктора Розового. Во время разговора с Раминой Эсхакзай актер резко высказался о представителях ЛГБТ-сообщества.

Related video

Травести-дива в своем Instagram эмоционально отреагировала на слова Розового и назвала вероятную причину, почему он говорит именно так.

"Друзья, дальше разберем без оскорблений и этих обвинений, наезда. Хотя адекватность человека проверяется вопросом об ЛГБТ. Реально. Не только в нашем обществе. Мне кажется, уже в мировом масштабе, потому что мир немножко повернул в правую сторону. Правый радикализм и традиционные ценности. Я бы не хотела, чтобы опуститься в оскорбления, потому что Виктор Розовый, герой интервью Рамины, представитель определенной части общества, которая так думает. А я с этими людьми хочу жить, хочу жить в Украине, хочу жить в мире и безопасности", — сказала Монро.

Блогерша отметила, что страх это об отсутствии базовых знаний об эмоциональных потребностях, границах и сексуальности.

"Токсично-маскулинные мужчины, такие как Виктор, их больше половины в украинском обществе. Такие мужчины, они агрессируют. Основные их претензии к геям-мужчинам. И в этом кроется очень сильный страх. Страх, что к тебе будет домогаться гей. Я думаю, здесь главный страх, что тебе понравится", — отметила травести-дива.

Неугомонная Монро прокомментировала интервью Виктора Розового Фото: Instagram

Впоследствии Монро призналась, что подробнее изучила биографию Виктора Розового и искренне сочувствует его травме, полученной на фронте.

"Безусловно, это не оправдание определенных кринжевых тезисов, но после подобных черепно-мозговых травм господин Виктор Розовый еще хорошо держится!" — написала знаменитость.

Монро добавила, что человек уже рождается с ориентацией и изменить в течение жизни ее нельзя.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Розовый впервые публично представил свою новую девушку.