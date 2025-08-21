Образа геїв: травесті-діва Монро "пройшлась" по інтервʼю Розового (фото)

Українська блогерка та телеведуча Невгамовна Монро прокоментувала інтервʼю коміка та ветерана війни Віктора Розового. Під час розмови з Раміною Есхакзай актор різко висловився про представників ЛГБТ-спільноти.

Травесті-діва у своєму Instagram емоційно відреагувала на слова Розового та назвала ймовірну причину, чому він говорить саме так.

"Друзі, далі розберемо без образ і оцих звинувачень, наїзду. Хоча адекватність людини перевіряється питанням про ЛГБТ. Реально. Не тільки в нашому суспільстві. Мені здається, вже у світовому масштабі, тому що світ трошки повернув у правий бік. Правий радикалізм і традиційні цінності. Я б не хотіла, щоб опуститися в образи, тому що Віктор Розовий, герой інтервʼю Раміни, представник певної частини суспільства, яка так думає. А я з цими людьми хочу жити, хочу жити в Україні, хочу жити в мирі і безпеці", — сказала Монро.

Блогерка наголосила, що страх це про відсутність базових знань про емоційні потреби, кордони та сексуальність.

"Токсично-маскулінні чоловіки, такі як Віктор, їх більше половини в українському суспільстві. Такі чоловіки, вони агресують. Основні їхні претензії до геїв-чоловіків. І в цьому криється дуже сильний страх. Страх, що до тебе буде домагатися гей. Я думаю, тут головний страх, що тобі сподобається", — зазначила травесті-діва.

Невгамовна Монро прокоментувала інтервʼю Віктора Розового Фото: Instagram

Згодом Монро зізналася, що детальніше вивчила біографію Віктора Розового та щиро співчуває його травмі, отриманій на фронті.

"Безумовно, це не виправдання певних крінжових тез, але після подібних черепно-мозкових травм пан Віктор Розовий ще добре тримається!" — написала знаменитість.

Монро додала, що людина вже народжується з орієнтацією і змінити протягом життя її не можна.

