Зірку шоу "Супермама", яка в нетверезому стані посварилася з поліцією, судитимуть: деталі

Учасниця шоу “Супермама” Анастасія "Мамасіта" з Кам’янського, яку в липні спіймали правоохоронці, коли та в нетверезому стані посадила за кермо машини свого 15-річного похресника, постане перед судом.

Південний районний суд м. Кам’янського повідомляє особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, Чуйко Анастасію Сергіївну про слухання справи за ч.1 ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це стало відомо з реєстру місцевого суду.

Судовий розгляд було призначено на 18 серпня 2025 року на 13:00. Тим часом місцеві ЗМІ пишуть, що жінку оштрафують на 850 грн за невиконання батьківських обов'язків. У вересні на неї чекає новий суд. За те, що передала кермо неповнолітньому, "світить" 3400 грн штрафу.

Скандал з "Мамасітою": деталі

Зірка шоу "Супермама" Анастасія "Мамасіта" втрапила в скандал у липні 2025 року через агресивне спілкування з поліцейськими після того, як вона, будучи в нетверезому стані, посадила за кермо авто свого 15-річного похресника. Блогерка просила похресника знімати її на телефон та дати пиво. Ба більше, місцевих поліцейських зірка телебачення обізвала наркоманами. У цей момент в авто була її маленька донька.

Поліцейські Кам'янського тоді склали два протоколи на "Мамасіту", яка посадила за кермо неповнолітню дитину.

"Порушення виявили в ніч на 13 липня під час дії комендантської години. Поліцейські зупинили автомобіль Mazda, за кермом якого перебував 15-річний хлопець. Поруч перебувала 34-річна власниця авто у стані сп’яніння. Як з’ясувалося, саме вона надала неповнолітньому право керувати транспортним засобом", — зазначила тоді пресслужба поліції.

Слідчі склали на блогерку адміністративні протоколи за ч.1 ст. 130 та ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; керування транспортним засобом особою, яка не має права на керування таким транспортним засобом).

