Звезда "Очень странных дел" и сын Джона Бон Джови стали родителями

21-летняя британская актриса Милли Бобби Брану, звезда сериала "Очень странные дела", и ее муж, 23-летний Джейк Бонджови, сын легендарного рокера Джона Бон Джови, усыновили девочку.

Пара, которая связала себя узами брака в мае прошлого года, усыновила девочку. Об этом актриса написала в Instagram.

"Этим летом мы усыновили нашу очаровательную малышку. Мы невероятно рады начать эту прекрасную новую главу родительства в мире и уединении. А потом их стало трое", — говорится в сообщении.

Ее супруг разместил у себя точно такой же пост.

Фото: Instagram milliebobbybrown

Пара, которая спровоцировала слухи о романе в июне 2021 года, когда Бонджови опубликовал селфи с актрисой, впервые познакомилась через Instagram. Они "некоторое время дружили", прежде чем начали встречаться.

В мае 2024 года влюбленные тайно поженились.

В октябре пара опубликовала в Instagram фотографии с праздника на вилле Цетинале в Италии в компании семьи и друзей. На церемонии присутствовал и отец жениха.

Пара поженилась в прошлом году Фото: Instagram jakebongiovi

В марте этого года Милли рассказала о том, как они с Бонджови растут вместе, в одном из выпусков подкаста Smartless. Тогда актриса сказала, что очень хочет стать мамой.

"Моя мама родила первого ребенка в 21 год, а моему отцу — в 19. И знаете, это было моей страстью еще до того, как я встретила Джейка. С самого детства я говорила маме, что это пупсы. Я хотела быть мамой, как моя мама. А моя бабушка была для меня огромной частью жизни", — признавалась она.

По ее словам, Джейк знает, как это важно для нее, и как она хочет реализоваться в качестве актрисы, продюсера, но в первую очередь — матери семейства. Она мечтает о большой семье.

"Я одна из четырех детей. Он один из четырех. Так что это, безусловно, в нашем будущем, но для меня, знаете ли, рождение собственного ребенка ничем не отличается от усыновления", — добавила актриса.

В феврале Браун дала интервью Vanity Fair и рассказала изданию, что они с мужем "довольно единодушны" по важным вопросам, в том числе по вопросу о том, как они хотят увеличить свою семью.

"Мы говорили о наших политических взглядах, о том, какую семью мы хотим построить, в каком доме мы хотим жить, о тех отношениях, которые мы ищем, о том, какую карьеру мы хотим построить. Это очень важное решение, и мы хотели убедиться, что принимаем правильное. Я знала, что так оно и есть. С ним это всегда казалось правильным", — поделилась она.

