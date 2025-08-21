Зірка "Дивних див" і син Джона Бон Джові стали батьками

21-річна британська акторка Міллі Боббі Брану, зірка серіалу "Дивні дива", та її чоловік, 23-річний Джейк Бонджові, син легендарного рокера Джона Бонджові, всиновили дівчинку.

Пара, яка пов'язала себе узами шлюбу в травні минулого року, усиновила дівчинку. Про це актриса написала в Instagram.

"Цього літа ми всиновили нашу чарівну дитину. Ми неймовірно раді почати цю чудову нову главу батьківства в мирі та усамітненні. А потім їх стало троє", — ідеться в повідомленні.

Її чоловік розмістив у себе точно такий самий пост.

Фото: Instagram milliebobbybrown

Пара, яка спровокувала чутки про роман у червні 2021 року, коли Бонджові опублікував селфі з актрисою, вперше познайомилася через Instagram. Вони "деякий час дружили", перш ніж почали зустрічатися.

У травні 2024 року закохані таємно одружилися.

У жовтні пара опублікувала в Instagram фотографії зі свята на віллі Цетінале в Італії в компанії сім'ї та друзів. На церемонії був присутній і батько нареченого.

Пара одружилася минулого року Фото: Instagram jakebongiovi

У березні цього року Міллі розповіла про те, як вони з Бонджові ростуть разом, в одному з випусків подкасту Smartless. Тоді актриса сказала, що дуже хоче стати мамою.

"Моя мама народила першу дитину в 21 рік, а моєму батькові — в 19. І знаєте, це було моєю пристрастю ще до того, як я зустріла Джейка. З самого дитинства я говорила мамі, що це пупси. Я хотіла бути мамою, як моя мама. А моя бабуся була для мене величезною частиною життя", — зізнавалася вона.

За її словами, Джейк знає, як це важливо для неї, і як вона хоче реалізуватися як акторка, продюсерка, але передусім — як мати сімейства. Вона мріє про велику родину.

"Я одна з чотирьох дітей. Він один із чотирьох. Тож це, безумовно, у нашому майбутньому, але для мене, знаєте, народження власної дитини нічим не відрізняється від усиновлення", — додала актриса.

У лютому Браун дала інтерв'ю Vanity Fair і розповіла виданню, що вони з чоловіком "доволі одностайні" з важливих питань, зокрема й з питання про те, як вони хочуть збільшити свою сім'ю.

"Ми говорили про наші політичні погляди, про те, яку сім'ю ми хочемо побудувати, в якому домі ми хочемо жити, про ті стосунки, які ми шукаємо, про те, яку кар'єру ми хочемо побудувати. Це дуже важливе рішення, і ми хотіли переконатися, що ухвалюємо правильне. Я знала, що так воно і є. З ним це завжди здавалося правильним", — поділилася вона.

