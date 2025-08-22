22 августа 2025 года: святых мучеников Агатоника и Севериана — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и спешить куда-либо.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память святых мучеников Агатоника и Севериана. Святые мученики Агатоник, Севериан и их сподвижники жили в эпоху гонений на христиан при Диоклетиане (III–IV год). Их родина неизвестна, но традиционно их связывают с Малой Азией. За отказ поклоняться языческим богам их подвергли мучениям: Агатоника казнили пытками, Севериану отсекли голову, а вместе с ними пострадали Кира, Домниниан, Приск и Палимон. Их память чтят как пример стойкости и верности вере.

Что нельзя делать 22 августа:

есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);

ссориться и злословить;

менять место работы.

Народные приметы и поверья:

дует южный ветер — зимой будет много снега;

какая сегодня погода — такая же будет еще долго;

утром много росы — будет теплый и ясный день;

плохая погода — в следующем году будет слабый урожай.

День ангела празднуют:

Алексей, Антон, Дмитрий, Леонтий, Иван.

Родились в этот день:

1920 год — Рэй Брэдбери, американский писатель-фантаст;

1966 год — Ольга Сумская, украинская актриса кино и театра.

Также в этот день:

1770 год — капитан Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии, которое назвал Новым Южным Уэльсом и объявил владением британской короны;

1864 год — подписана первая Женевская конвенция, образовано общество Красного креста;

1918 год — обмен грамотами о мире между Османской империей и Украинским Государством;

1992 год — президент УНР в экзилии Николай Плавьюк передал президенту Украины Леониду Кравчуку грамоту, согласно которой независимая Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики.

