22 августа 2025 года: святых мучеников Агатоника и Севериана — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и спешить куда-либо.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память святых мучеников Агатоника и Севериана. Святые мученики Агатоник, Севериан и их сподвижники жили в эпоху гонений на христиан при Диоклетиане (III–IV год). Их родина неизвестна, но традиционно их связывают с Малой Азией. За отказ поклоняться языческим богам их подвергли мучениям: Агатоника казнили пытками, Севериану отсекли голову, а вместе с ними пострадали Кира, Домниниан, Приск и Палимон. Их память чтят как пример стойкости и верности вере.
Что нельзя делать 22 августа:
- есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);
- ссориться и злословить;
- менять место работы.
Народные приметы и поверья:
- дует южный ветер — зимой будет много снега;
- какая сегодня погода — такая же будет еще долго;
- утром много росы — будет теплый и ясный день;
- плохая погода — в следующем году будет слабый урожай.
День ангела празднуют:
Алексей, Антон, Дмитрий, Леонтий, Иван.
Родились в этот день:
1920 год — Рэй Брэдбери, американский писатель-фантаст;
1966 год — Ольга Сумская, украинская актриса кино и театра.
Также в этот день:
1770 год — капитан Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии, которое назвал Новым Южным Уэльсом и объявил владением британской короны;
1864 год — подписана первая Женевская конвенция, образовано общество Красного креста;
1918 год — обмен грамотами о мире между Османской империей и Украинским Государством;
1992 год — президент УНР в экзилии Николай Плавьюк передал президенту Украины Леониду Кравчуку грамоту, согласно которой независимая Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики.
