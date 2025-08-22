22 серпня 2025 року: святих мучеників Агатоніка і Северіана — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і поспішати куди-небудь.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Агатоніка і Северіана. Святі мученики Агатонік, Северіан та їхні сподвижники жили в епоху гонінь на християн за Діоклетіана (III-IV рік). Їхня батьківщина невідома, але традиційно їх пов'язують із Малою Азією. За відмову поклонятися язичницьким богам їх піддали мукам: Агатоніка стратили тортурами, Северіану відрубали голову, а разом із ними постраждали Кіра, Домнініан, Пріск і Палімон. Їхню пам'ять шанують як приклад стійкості та вірності вірі.
Що не можна робити 22 серпня:
- їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);
- сваритися і злословити;
- змінювати місце роботи.
Народні прикмети та повір'я:
- дме південний вітер — взимку буде багато снігу;
- яка сьогодні погода — така ж буде ще довго;
- вранці багато роси — буде теплий і ясний день;
- погана погода — наступного року буде слабкий урожай.
День ангела святкують:
Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій, Іван.
Народилися в цей день:
1920 рік — Рей Бредбері, американський письменник-фантаст;
1966 рік — Ольга Сумська, українська актриса кіно і театру.
Також цього дня:
1770 рік — капітан Джеймс Кук висадився на східному узбережжі Австралії, яке назвав Новим Південним Уельсом і оголосив володінням британської корони;
1864 рік — підписано першу Женевську конвенцію, утворено товариство Червоного хреста;
1918 рік — обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою;
1992 рік — президент УНР в екзилії Микола Плав'юк передав президенту України Леоніду Кравчуку грамоту, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.
Також Фокус писав церковний календар на серпень 2025 року.