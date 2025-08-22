22 серпня 2025 року: святих мучеників Агатоніка і Северіана — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і поспішати куди-небудь.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Агатоніка і Северіана. Святі мученики Агатонік, Северіан та їхні сподвижники жили в епоху гонінь на християн за Діоклетіана (III-IV рік). Їхня батьківщина невідома, але традиційно їх пов'язують із Малою Азією. За відмову поклонятися язичницьким богам їх піддали мукам: Агатоніка стратили тортурами, Северіану відрубали голову, а разом із ними постраждали Кіра, Домнініан, Пріск і Палімон. Їхню пам'ять шанують як приклад стійкості та вірності вірі.

Що не можна робити 22 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

сваритися і злословити;

змінювати місце роботи.

Народні прикмети та повір'я:

дме південний вітер — взимку буде багато снігу;

яка сьогодні погода — така ж буде ще довго;

вранці багато роси — буде теплий і ясний день;

погана погода — наступного року буде слабкий урожай.

День ангела святкують:

Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій, Іван.

Народилися в цей день:

1920 рік — Рей Бредбері, американський письменник-фантаст;

1966 рік — Ольга Сумська, українська актриса кіно і театру.

Також цього дня:

1770 рік — капітан Джеймс Кук висадився на східному узбережжі Австралії, яке назвав Новим Південним Уельсом і оголосив володінням британської корони;

1864 рік — підписано першу Женевську конвенцію, утворено товариство Червоного хреста;

1918 рік — обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою;

1992 рік — президент УНР в екзилії Микола Плав'юк передав президенту України Леоніду Кравчуку грамоту, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.

