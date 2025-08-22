США участвуют в российском "аналоге" песенного конкурса "Евровидение", которое проведут в сентябре в Москве. На шоу в РФ Америка отправит певца Брэндона Говарда, которого связывают с легендарным Майклом Джексоном.

Брендон Говард выступает под сценическим именем B. Howard и является объектом многочисленных сплетен в сети, поскольку существуют предположения, что он — сын одного из самых успешных поп-исполнителей в мире Майкла Джексона. Именно его США планируют отправить на песенный конкурс в Москву, как сообщило 21 августа издание Politico.

Организаторы "Интервидения" (именно такое название получил российский аналог "Евровидения") анонсировали его участие в соцсетях, отметив, что музыка Говарда "преодолевает границы".

"Музыка Говарда преодолевает границы и объединяет культуры", — говорится в сообщении.

"Интервидение" должны провести уже 20 сентября в Москве. В нем, кроме США, также примут участие Беларусь, Кыргызстан, Венесуэла, Сербия, Куба, Катар, Казахстан и другие страны. В Politico подчеркнули, что Сербия, представитель которой приедет на "Интервидение" в Москву, является государством-кандидатом на вступление в Европейский Союз.

Саму Россию на "Интербаченні" будет представлять пропагандистский певец, который поддерживает действующий режим президента РФ Владимира Путина, Shaman, настоящее имя которого — Ярослав Дронов. Shaman активно участвует в пропагандистских концертах, шоу, и попал под санкции ЕС.

Стоит отметить, что некоторые страны отказались от участия в российском аналоге "Евровидения". Так, Азербайджан и ОАЭ заявили, что не будут отправлять исполнителей на шоу, сославшись на "внутренние причины" и "отсутствие времени". Об этом сообщали 21 августа в "ТСН".

Кто такой Брэндон Говард

Брендон Говард — американский певец, продюсер и автор песен. Родился в 1981 году в Лос-Анджелесе, в 2000-х начал карьеру продюсера. Его мать также была певицей.

В 2014 году появилось мнение, что Брэндо Говард может быть сыном Майкла Джексона. Все из-за поразительного сходства исполнителя с покойной поп-звездой. Однако авторитетных подтверждений этому нет.

Напомним, 13 августа российские медиа сообщили о том, что на "Интервидение" в Москву приедет дочь Майкла Джексона.

Отметим, в феврале российские медиа информировали, что президент России Владимир Путин поручил организовать музыкальный конкурс "Интервидение".