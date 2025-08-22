США беруть участь у російському "аналогу" пісенного конкурсу "Євробачення", яке проведуть у вересні у Москві. На шоу у РФ Америка відправить співака Брендона Говарда, якого пов'язують з легендарним Майклом Джексоном.

Брендон Говард виступає під сценічним іменем B. Howard і є об'єктом численних пліток у мережі, оскільки існують припущення, що він — син одного з найуспішніших попвиконавців у світі Майкла Джексона. Саме його США планують відправити на пісенний конкурс у Москву, як повідомило 21 серпня видання Politico.

Організатори "Інтербачення" (саме таку назву отримав російський аналог "Євробачення") анонсували його участь у соцмережах, зазначивши, що музика Говарда "долає кордони".

"Музика Говарда долає кордони та об'єднує культури", — йдеться у повідомленні.

"Інтербачення" мають провести вже 20 вересня у Москві. У ньому, окрім США, також візьмуть участь Білорусь, Киргизстан, Венесуела, Сербія, Куба, Катар, Казахстан та інші країни. У Politico підкреслили, що Сербія, представник якої приїде на "Інтербачення" у Москву, є державою-кандидаткою на вступ до Європейського Союзу.

Саму Росію на "Інтербаченні" представлятиме пропагандистський співак, який підтримує чинний режим президента РФ Володимира Путіна, Shaman, справжнє ім'я якого — Ярослав Дронов. Shaman активно бере участь у пропагандистських концертах, шоу, і потрапив під санкції ЄС.

Варто зазначити, що деякі країни відмовилися від участі у російському аналогу "Євробачення". Так, Азербайджан та ОАЕ заявили, що не відправлятимуть виконавців на шоу, пославшись на "внутрішні причини" і "відсутність часу". Про це повідомляли 21 серпня у "ТСН".

Хто такий Брендон Говард

Брендон Говард — американський співак, продюсер та автор пісень. Народився у 1981 році у Лос-Анджелесі, у 2000-х почав кар'єру продюсера. Його мати також була співачкою.

У 2014 році з'явилася думка, що Брендо Говард може бути сином Майкла Джексона. Все через разючу схожість виконавця на покійну попзірку. Однак авторитетних підтверджень цьому немає.

Нагадаємо, 13 серпня російські медіа повідомили про те, що на "Інтербачення" у Москву приїде донька Майкла Джексона.

Зазначимо, у лютому російські медіа інформували, що президент Росії Володимир Путін доручив організувати музичний конкурс "Інтербачення".