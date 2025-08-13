У РФ чекають приїзду на "клоноване" Євробачення дочки Майкла Джексона: сама співачка мовчить

Дочка Майкла Джексона начебто може виступити на "Інтербаченні" — російському клоні "Євробачення", звідки РФ дискваліфікували після початку повномасштабного вторгнення. Підтвердження цієї інформації з офіційних джерел наразі немає. Представники співачки мовчать.

Перед початком музичного конкурсу "Інтербачення-2025", запланованого на вересень у Москві, обговорюються можливі кандидати від Сполучених Штатів. Згідно з повідомленнями Telegram-каналу Mash, серед потенційних учасників розглядаються нащадки культової зірки попмузики Майкла Джексона.

Поки що остаточне рішення щодо американського представника не прийнято, однак у списку кандидатів нібито фігурують старший син артиста Майкл Джозеф Джексон-молодший та його брат Принц Майкл Джексон II, народжені від шлюбу співака з Деббі Роу. Водночас найбільш ймовірною учасницею вважається 27-річна Періс Майкл Кетрін Джексон, яка єдина з дітей професійно займається музичною діяльністю.

"Інтербачення" у Росії

Конкурс "Інтербачення" перезапускають у РФ після майже півстолітньої відсутності, аби запропонувати альтернативу "Євробаченню", звідки країну вигнали через систематичне порушення міжнародного права та початок вбивчої війни в Україні.

В "Інтербаченні", яке вже обросло мемами, планують взяти участь представники 20 держав, це переважно вороги західних демократій, зокрема Китай, Білорусь, Венесуела, В'єтнам, Колумбія, Куба, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Південно-Африканська Республіка (ПАР).

