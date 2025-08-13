Дочь Майкла Джексона якобы может выступить на "Интервидении" — российском клоне "Евровидения", откуда РФ дисквалифицировали после начала полномасштабного вторжения. Подтверждения этой информации из официальных источников пока нет. Представители певицы молчат.

Перед началом музыкального конкурса "Интервидение-2025", запланированного на сентябрь в Москве, обсуждаются возможные кандидаты от Соединенных Штатов. Согласно сообщениям Telegram-канала Mash, среди потенциальных участников рассматриваются потомки культовой звезды поп-музыки Майкла Джексона.

Пока что окончательное решение относительно американского представителя не принято, однако в списке кандидатов якобы фигурируют старший сын артиста Майкл Джозеф Джексон-младший и его брат Принц Майкл Джексон II, рожденные от брака певца с Дебби Роу. В то же время наиболее вероятной участницей считается 27-летняя Пэрис Майкл Кэтрин Джексон, которая единственная из детей профессионально занимается музыкальной деятельностью.

Дочь Майкла Джексона вроде бы может выступить на "Интервидении" Фото: The Hollywood Vampires

"Интервидение" в России

Конкурс "Интервидение" перезапускают в РФ после почти полувекового отсутствия, чтобы предложить альтернативу "Евровидению", откуда страну выгнали из-за систематического нарушения международного права и начала убийственной войны в Украине.

В "Интервидении", которое уже обросло мемами, планируют принять участие представители 20 государств, это преимущественно враги западных демократий, в частности Китай, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Южно-Африканская Республика (ЮАР).

