24 августа 2025 года: святого Евтихия — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и гулять наедине.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память святого Евтихия. Когда-то во время Вселенского собора митрополит Амасийский был сильно болен, поэтому вместо себя послал молодого монаха по имени Евтихий. Когда его там увидел патриарх Мина, то предсказал юноше свое место в будущем. После смерти Мины Евтихию приснился апостол Петр, который приказал ему стать епископом. В 552 году Евтихий стал Константинопольским патриархом. Прославился своим даром исцеления людей.
Также 24 августа отмечают День Независимости Украины.
Что нельзя делать 24 августа:
- есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);
- гулять наедине;
- лениться.
Народные приметы и поверья:
- утренний дождь означает, что такая погода продлится еще несколько дней;
- утренний туман к улучшению погоды;
- безветренная погода – скоро потеплеет;
- солнечный день — в сентябре будет мало осадков.
День ангела празднуют:
Александр, Василий, Максим, Марк, Федор, Мария, Сусанна.
Родились 24 августа:
1928 год — Левко Лукьяненко (ум. 2018), украинский правозащитник, диссидент, политический деятель;
1947 год — Пауло Коэльо, бразильский писатель-прозаик и поэт;
1988 год — Руперт Гринт, британский актер (роль Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере).
Также в этот день:
1853 год — впервые выпущены картофельные чипсы;
1949 год — вступил в силу договор о создании НАТО;
1991 год — Верховный Совет РСФСР принял Акт провозглашения Независимости Украины;
1995 год — выпуск Windows 95;
2006 год — Плутон больше не считается планетой Солнечной системы (перешел в разряд карликовых планет);
2006 год — представители пяти православных церквей Украины прочитали первую совместную молитву в Софийском соборе в Киеве.
