24 августа 2025 года: святого Евтихия — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и гулять наедине.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память святого Евтихия. Когда-то во время Вселенского собора митрополит Амасийский был сильно болен, поэтому вместо себя послал молодого монаха по имени Евтихий. Когда его там увидел патриарх Мина, то предсказал юноше свое место в будущем. После смерти Мины Евтихию приснился апостол Петр, который приказал ему стать епископом. В 552 году Евтихий стал Константинопольским патриархом. Прославился своим даром исцеления людей.

Также 24 августа отмечают День Независимости Украины.

Что нельзя делать 24 августа:

есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);

гулять наедине;

лениться.

Народные приметы и поверья:

утренний дождь означает, что такая погода продлится еще несколько дней;

утренний туман к улучшению погоды;

безветренная погода – скоро потеплеет;

солнечный день — в сентябре будет мало осадков.

День ангела празднуют:

Александр, Василий, Максим, Марк, Федор, Мария, Сусанна.

Родились 24 августа:

1928 год — Левко Лукьяненко (ум. 2018), украинский правозащитник, диссидент, политический деятель;

1947 год — Пауло Коэльо, бразильский писатель-прозаик и поэт;

1988 год — Руперт Гринт, британский актер (роль Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере).

Также в этот день:

1853 год — впервые выпущены картофельные чипсы;

1949 год — вступил в силу договор о создании НАТО;

1991 год — Верховный Совет РСФСР принял Акт провозглашения Независимости Украины;

1995 год — выпуск Windows 95;

2006 год — Плутон больше не считается планетой Солнечной системы (перешел в разряд карликовых планет);

2006 год — представители пяти православных церквей Украины прочитали первую совместную молитву в Софийском соборе в Киеве.

