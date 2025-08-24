24 серпня 2025 року: святого Євтихія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і гуляти наодинці.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Євтихія. Колись під час Вселенського собору митрополит Амасійський був сильно хворий, тому замість себе послав молодого ченця на ім'я Євтихій. Коли його там побачив патріарх Міна, то передбачив юнакові своє місце в майбутньому. Після смерті Міни Євтихію наснився апостол Петро, який наказав йому стати єпископом. У 552 році Євтихій став Константинопольським патріархом. Прославився своїм даром зцілення людей.

Також 24 серпня відзначають День Незалежності України.

Що не можна робити 24 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

гуляти наодинці;

лінуватися.

Народні прикмети та повір'я:

ранковий дощ означає, що така погода триватиме ще кілька днів;

ранковий туман — до поліпшення погоди;

безвітряна погода — скоро потеплішає;

сонячний день — у вересні буде мало опадів.

День ангела святкують:

Олександр, Василь, Максим, Марк, Федір, Марія, Сусанна.

Народилися 24 серпня:

1928 рік — Левко Лук'яненко (пом. 2018), український правозахисник, дисидент, політичний діяч;

1947 рік — Пауло Коельо, бразильський письменник-прозаїк і поет;

1988 рік — Руперт Грінт, британський актор (роль Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера).

Також цього дня:

1853 рік — уперше випущено картопляні чіпси;

1949 рік — набув чинності договір про створення НАТО;

1991 рік — Верховна Рада РРФСР ухвалила Акт проголошення Незалежності України;

1995 рік — випуск Windows 95;

2006 рік — Плутон більше не вважається планетою Сонячної системи (перейшов у розряд карликових планет);

2006 рік — представники п'яти православних церков України прочитали першу спільну молитву в Софійському соборі в Києві.

