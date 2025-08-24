"Худшее, что вы можете сделать": дрессировщик назвал главную ошибку людей, которые только что завели собак

Когда собака появляется в доме, то владельцы часто допускают очень легкую ошибку. Принимая животное из приюта или заводя щенка, люди со временем сталкиваются с тем, что их приходится возвращать или бросать на произвол судьбы, поскольку владельцы не готовы к некоторым вызовам.

Такой сценарий, когда животное приходится возвращать или бросать на произвол судьбы, является очень травматичным и тревожным для собак. Поэтому профессиональный дрессировщик и специалист по поведению собак Уилл Атертон рассказал, какой ошибки следует избегать, чтобы избежать этого, пишет издание Express.

Эксперт утверждает, что "худшей ошибкой" при заведении собаки является "перелюбовление" животного.

"Знаю, это может звучать безумно, но позвольте мне объяснить", — добавил Атертон.

Продолжая объяснения, он показал собаку, которая сидела рядом с ним. Его зовут Бруно и пес в течение месяца учится в доме Атертона, как быть общительным и добрым компаньоном.

"Он годами провел в спасательном центре, и его три или четыре раза выбрасывали из любящих домов и обратно, и каждый раз отправляли обратно в спасательный центр — и знаете ли вы почему?", — спросил эксперт.

Дрессировщик сразу же дал ответ на свой риторический вопрос. Он объяснил, что так случается из-за того, что собака "слишком перелюбила".

"Это потому, что они слишком сильно его любили — они дали ему слишком много свободы, окружили его людьми, к которым он не был готов, такими способами, с которыми он не был готов справиться, и это обрекло его на огромное количество неудач", — объяснил Билл.

Как следует воспитывать собаку, которая только что появилась в доме

Также эксперт дал несколько советов, как следует воспитывать собаку:

установить правила, границы и лидерство;

не давать собакам слишком много свободы — это создает "слишком большое возбуждение" у животного;

помнить, что дрессировка — это важно, и "не все собаки подходят для тех, кто берет их впервые".

Издание Happy Paw также пишет, что ошибками в воспитании собак являются несвоевременные наказания, воспитание "через раз" и длительное оставление собаки в одиночестве.

