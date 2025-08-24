"Найгірше, що ви можете зробити": дресирувальник назвав головну помилку людей, які щойно завели собак

Коли собака з'являється у будинку, то власники часто припускаються дуже легкої помилки. Беручи тварину із притулку чи заводячи цуценя, люди з часом стикаються з тим, що їх доводиться повертати чи покидати напризволяще, оскільки власники не готові до деяких викликів.

Такий сценарій, коли тварину доводиться повертати чи покидати напризволяще, є дуже травматичним та тривожним для собак. Тому професійний дресирувальник і спеціаліст з поведінки собак Вілл Атертон розповів, якої помилки слід уникати, аби уникнути цього, пише видання Express.

Експерт стверджує, що "найгіршою помилкою" при заведенні собаки є "перелюблення" тварини.

"Знаю, це може звучати божевільно, але дозвольте мені пояснити", — додав Атертон.

Продовжуючи пояснення, він показав собаку, який сидів поруч із ним. Його звати Бруно й пес упродовж місяця навчається у домі Атертона, як бути товариським та добрим компаньйоном.

"Він роками провів у рятувальному центрі, і його три чи чотири рази викидали з люблячих домівок і назад, і щоразу відправляли назад до рятувального центру — і чи знаєте ви чому?", — запитав експерт.

Дресирувальник одразу ж дав відповідь на своє риторичне питання. Він пояснив, що так трапляється через те, що собака "занадто перелюблена".

"Це тому, що вони занадто сильно його любили — вони дали йому забагато свободи, оточили його людьми, до яких він не був готовий, такими способами, з якими він не був готовий впоратися, і це прирекло його на величезну кількість невдач", — пояснив Білл.

Як слід виховувати собаку, який щойно з'явився у домі

Також експерт дав кілька порад, як слід виховувати собаку:

встановити правила, межі та лідерство;

не давати собакам надто багато свободи — це створює "занадто велике збудження" у тварини;

пам'ятати, що дресирування — це важливо, і "не всі собаки підходять для тих, хто бере їх уперше".

Видання Happy Paw також пише, що помилками у вихованні собак є невчасні покарання, виховання "через раз" і тривале залишення собаки наодинці.

