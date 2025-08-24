Простояла всего день: украинскую инсталляцию "Черное облако" на фестивале Burning Man в США разрушила мощная буря

На фестивале Burning Man в США мощная буря разрушила украинскую инсталляцию "Черное облако", которая успела простоять всего день вместо недели.

На фестивале Burning Man работа из Украины, которая визуализирует все более близкую угрозу третьей мировой войны, успела простоять всего день, сообщил автор проекта Ukrainian Witness Виталий Дейнега.

По его словам, монтаж объекта длился всю ночь и мастера успели сделать все критически важные этапы: размещение, крепление строп к закрученным в землю метровым анкерам, занесение внутрь балласта, электричество и стробоскопы, мелкий ремонт и надув.

Виталий Дейнега был уверен в успехе этой работы, ведь люди ехали со всех уголков пустыни посмотреть на один из самых больших и странных объектов, который равнодушным не оставлял никого. Облаку прогнозировали успех не меньший, чем у работы 2024 года под названием I'm Fine.

"Но потом был апокалипсис", — отметил Виталий Дейнега.

Он рассказал, что лагерь накрыл очень сильный ветер, разнеся все, что имело какую-то "парусность". Несмотря на то, что по расчетам украинский арт-объект должен был выдержать такую бурю, Облачко продержалось всего 15 минут, пока его не разорвало посередине, а ветер залетел в него и уничтожил окончательно.

"Облако было 1 день на Burning man и точно было одной из тех работ, которую будут вспоминать еще годами. Но она должна была простоять на 8 дней дольше. И мне очень жаль, что я не смог этого обеспечить", — написал он.

Виталий Дейнега отметил, что собирается сохранить проект для европейского турне, ведь есть подтвержденные локации и даты, хотя и пока не имеет малейшего представления, как именно этого удастся достичь.

Напомним, "Черное облако" — это масштабная фигура весом семь тонн, 30 метров в длину, 17 в ширину и высотой 15 метров. Состояла оно из 45 маленьких тучек, на пошив которых понадобилось четыре километра черной ткани. Периодически облако оживало вспышками молнии и грохотом обстрелов.

