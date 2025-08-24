Простояла лише день: українську інсталяцію "Чорна хмаринка" на фестивалі Burning Man у США зруйнувала потужна буря

На фестивалі Burning Man у США потужна буря зруйнувала українську інсталяцію "Чорна хмаринка", яка встигла простояти лише день замість тижня.

На фестивалі Burning Man робота з України, яка візуалізує все ближчу загрозу третьої світової війни, встигла простояти лише день, повідомив автор проєкту Ukrainian Witness Віталій Дейнега.

За його словами, монтаж об'єкту тривав усю ніч й майстри встигли зробити усі критично важливі етапи: розміщення, кріплення строп до закручених у землю метрових анкерів, занесення всередину баласту, електрика та стробоскопи, дрібний ремонт та надуття.

Віталій Дейнега був упевнений в успіху цієї роботи, адже люди їхали з усіх кутків пустелі подивитись на один із найбільших і найдивніших обʼєктів, який байдужим не залишав нікого. Хмаринці прогнозували успіх не менший, ніж у роботи 2024 року під назвою I'm Fine.

"Але потім був апокаліпсис", — зазначив Віталій Дейнега.

Він розповів, що табір накрив дуже сильний вітер, розносивши усе, що мало якусь "парусність". Попри те, що за розрахунками український арт-об'єкт повинен був витримати таку бурю, Хмаринка трималася лише 15 хвилин, допоки її не розірвало посередині, а вітер залетів в неї і знищив остаточно.

"Хмаринка була 1 день на Burning man і точно була однією з тих робіт, яку згадуватимуть ще роками. Але вона мала простояти на 8 днів довше. І мені дуже прикро що я не зміг цього забезпечити", — написав він.

Віталій Дейнега зазначив, що збирається зберегти проєкт для європейського турне, адже є підтверджені локації і дати, хоча й поки не має щонайменшого уявлення, як саме цього вдасться досягти.

Нагадаємо, "Чорна хмара" — це масштабна фігура вагою сім тонн, 30 метрів завдовжки, 17 завширшки та висотою 15 метрів. Складалася вона з 45 маленьких хмарин, на пошив яких знадобилося чотири кілометри чорної тканини. Періодично хмара оживала спалахами блискавки й гуркотом обстрілів.

