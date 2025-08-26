Личный секретарь раскрыл тайну холодильника с кровью принцессы Дианы (фото)

Бывший частный секретарь принцессы Дианы раскрыл некоторые ранее неизвестные подробности о мерах безопасности, которые применялись для ее защиты. По его словам, женщина постоянно возила с собой запасы собственной крови из-за реальных угроз для жизни.

Патрик Джефсон, который работал частным секретарем принцессы Дианы с 1988 по 1996 год, впервые публично рассказал о чрезвычайных мерах безопасности, которые применялись для защиты члена королевской семьи. Его слова цитирует британский таблоид Daily Star.

"Особенно, когда мы путешествовали за границу или в развивающиеся страны, то возили с собой маленький холодильник, наполненный запасами крови Дианы", — заявил Джефсон в интервью.

Безопасности принцессы Дианы

Экстремальные меры безопасности были связаны с реальными угрозами жизни принцессы. "Диана довольно часто находилась под угрозой. Это была часть работы, о которой легко было забыть, а потом вдруг получаешь острое напоминание", — пояснил эксперт.

Принцессы Диана возила с собой маленький холодильник, наполненный запасами крови Фото: Getty Images

По словам Джефсона, команда тщательно готовилась к возможным чрезвычайным ситуациям. Каждый из них проходил обследование, чтобы врачи знали, кто может стать донором в случае необходимости.

"Это точно лишало всего гламура", — заметил бывший секретарь о реалиях работы с принцессой.

Отношение семьи

Собеседник издания также критически высказался об отношении королевской семьи к Диане в тот период.

"Она летала по миру, представляя Британию, и по любым меркам выполняла замечательную работу для монархии, но получала очень мало признания, не говоря уже о благодарности", — подчеркнул он.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже Фото: Getty Images

По его оценке, королевская семья недооценила потенциал принцессы.

"Она была молодой матерью-одиночкой, которая тяжело работала, и не имела сети для поддержки, не имела должного наставничества. Думаю, ее недооценили. Очень жаль, что они не осознали, какой это ценный актив", — резюмировал Джефсон.

Как известно, принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже вместе со своим партнером Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем.

