Особистий секретар розкрив таємницю холодильника з кров'ю принцеси Діани (фото)

Колишній приватний секретар принцеси Діани розкрив деякі раніше невідомі подробиці про заходи безпеки, які застосовувалися для її захисту. За його словами, жінка постійно возила з собою запаси власної крові через реальні загрози для життя.

Патрік Джефсон, який працював приватним секретарем принцеси Діани з 1988 по 1996 рік, вперше публічно розповів про надзвичайні заходи безпеки, які застосовувалися для захисту члена королівської родини. Його слова цитує британський таблоїд Daily Star.

"Особливо, коли ми подорожували за кордон або в країни, що розвиваються, то возили з собою маленький холодильник, наповнений запасами крові Діани", — заявив Джефсон в інтерв'ю.

Екстремальні заходи безпеки були пов'язані з реальними загрозами життю принцеси. "Діана досить часто перебувала під загрозою. Це була частина роботи, про яку легко було забути, а потім раптом отримуєш гостре нагадування", — пояснив експерт.

Принцеса Діана возила з собою маленький холодильник, наповнений запасами крові Фото: Getty Images

За словами Джефсона, команда ретельно готувалася до можливих надзвичайних ситуацій. Кожен з них проходив обстеження, щоб лікарі знали, хто може стати донором у разі потреби.

"Це точно позбавляло всього гламуру", — зауважив колишній секретар про реалії роботи з принцесою.

Співрозмовник видання також критично висловився про ставлення королівської родини до Діани в той період.

"Вона літала по світу, представляючи Британію, і за будь-якими мірками виконувала чудову роботу для монархії, але отримувала дуже мало визнання, не кажучи вже про подяку", — підкреслив він.

Принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року в автокатастрофі в Парижі Фото: Getty Images

За його оцінкою, королівська сім'я недооцінила потенціал принцеси.

"Вона була молодою матір'ю-одиначкою, яка важко працювала, і не мала мережі для підтримки, не мала належного наставництва. Думаю, її недооцінили. Дуже шкода, що вони не усвідомили, який це цінний актив", — резюмував Джефсон.

Як відомо, принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року в автокатастрофі в Парижі разом зі своїм партнером Доді аль-Файедом та водієм Анрі Полем.

