26 августа 2025 года: Адриана и Наталии — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и плакать.

Что случилось в этот день?

Сегодня церковь вспоминает святых мучеников Адриана и Наталию. Они были молодой супружеской парой из Вифинии, жившей в конце III — начале IV века. Адриан служил судьей при императоре Максимиане, который преследовал христиан. Увидев стойкость 23 заключённых христиан, Адриан сам уверовал и открыто признал себя христианином. За это его бросили в тюрьму, а жена Наталия, которая тайно разделяла эту веру, поддерживала его до самой казни. После смерти мужа Наталия отказалась от нового брака и вскоре тоже скончалась, увидев во сне Адриана. Верующие обращаются к святым за помощью в сохранении семейного счастья, защите от бед и болезней, а девушки молятся о достойном супруге.

Что нельзя делать 26 августа:

есть продукты животного происхождения;

плакать;

менять что-то в своей внешности.

Народные приметы и поверья:

безветренно – будет сухо и тепло, а вот буря – к дождям в ближайшие дни;

туман над лесом – будет хороший урожай грибов;

молодая красная луна — к осадкам.

День ангела празднуют:

Андрей, Наталья, Николай, Константин, Алексей, Василий, Иван, Максим, Ирина, Ксения, Евдокия.

Родились в этот день:

1910 год — Мать Тереза (ум. 1997), католическая монахиня албанского происхождения, блаженная, жившая в Индии, основавшая Орден Милосердия, лауреат Нобелевской премии мира (1979);

1980 год – Маколей Калкин, американский актер ("Один дома", "Богатенький Ричи" и др.), музыкант.

Также в этот день:

1657 год — в Чигирине Гетманом Украины (до совершеннолетия Юрия Хмельницкого) избрали Ивана Выговского;

1728 год — Витус Беринг открывает пролив между Азией и Америкой под названием Берингов пролив;

1791 год — американец Джон Фитч получает патент на пароход;

1991 год — Президиум Верховного Совета УССР принимает решение о временном прекращении деятельности Компартии Украины.

