26 августа 2025 года: Адриана и Наталии — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и плакать.
Что случилось в этот день?
Сегодня церковь вспоминает святых мучеников Адриана и Наталию. Они были молодой супружеской парой из Вифинии, жившей в конце III — начале IV века. Адриан служил судьей при императоре Максимиане, который преследовал христиан. Увидев стойкость 23 заключённых христиан, Адриан сам уверовал и открыто признал себя христианином. За это его бросили в тюрьму, а жена Наталия, которая тайно разделяла эту веру, поддерживала его до самой казни. После смерти мужа Наталия отказалась от нового брака и вскоре тоже скончалась, увидев во сне Адриана. Верующие обращаются к святым за помощью в сохранении семейного счастья, защите от бед и болезней, а девушки молятся о достойном супруге.
Что нельзя делать 26 августа:
- есть продукты животного происхождения;
- плакать;
- менять что-то в своей внешности.
Народные приметы и поверья:
- безветренно – будет сухо и тепло, а вот буря – к дождям в ближайшие дни;
- туман над лесом – будет хороший урожай грибов;
- молодая красная луна — к осадкам.
День ангела празднуют:
Андрей, Наталья, Николай, Константин, Алексей, Василий, Иван, Максим, Ирина, Ксения, Евдокия.
Родились в этот день:
1910 год — Мать Тереза (ум. 1997), католическая монахиня албанского происхождения, блаженная, жившая в Индии, основавшая Орден Милосердия, лауреат Нобелевской премии мира (1979);
1980 год – Маколей Калкин, американский актер ("Один дома", "Богатенький Ричи" и др.), музыкант.
Также в этот день:
1657 год — в Чигирине Гетманом Украины (до совершеннолетия Юрия Хмельницкого) избрали Ивана Выговского;
1728 год — Витус Беринг открывает пролив между Азией и Америкой под названием Берингов пролив;
1791 год — американец Джон Фитч получает патент на пароход;
1991 год — Президиум Верховного Совета УССР принимает решение о временном прекращении деятельности Компартии Украины.
