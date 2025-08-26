26 серпня 2025 року: Адріана і Наталії — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і плакати.

Що сталося цього дня?

Сьогодні церква згадує святих мучеників Адріана і Наталію. Вони були молодою подружньою парою з Віфінії, що жила наприкінці III — початку IV століття. Адріан служив суддею при імператорі Максиміані, який переслідував християн. Побачивши стійкість 23 ув'язнених християн, Адріан сам увірував і відкрито визнав себе християнином. За це його кинули до в'язниці, а дружина Наталія, яка таємно поділяла цю віру, підтримувала його до самої страти. Після смерті чоловіка Наталія відмовилася від нового шлюбу і незабаром теж померла, побачивши уві сні Адріана. Віряни звертаються до святих по допомогу в збереженні сімейного щастя, захисту від бід і хвороб, а дівчата моляться про гідного чоловіка.

Що не можна робити 26 серпня:

їсти продукти тваринного походження;

плакати;

змінювати щось у своїй зовнішності.

Народні прикмети та повір'я:

безвітряно — буде сухо і тепло, а ось буря — до дощів найближчими днями;

туман над лісом — буде гарний урожай грибів;

молодий червоний місяць — до опадів.

День ангела святкують:

Андрій, Наталя, Микола, Костянтин, Олексій, Василь, Іван, Максим, Ірина, Ксенія, Євдокія.

Народилися в цей день:

1910 рік — Мати Тереза (пом. 1997), католицька черниця албанського походження, блаженна, яка жила в Індії, заснувала Орден Милосердя, лауреатка Нобелівської премії миру (1979);

1980 рік — Маколей Калкін, американський актор ("Сам удома", "Багатий Річі" та ін.), музикант.

Також цього дня:

1657 рік — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обрали Івана Виговського;

1728 рік — Вітус Беринг відкриває протоку між Азією та Америкою під назвою Берингова протока;

1791 рік — американець Джон Фітч отримує патент на пароплав;

1991 рік — Президія Верховної Ради УРСР ухвалює рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.

