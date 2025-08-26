Элтон Джон "засветился" на яхте: его прогулка вызвала беспокойство — что смутило поклонников (фото)

78-летний британский рок-музыкант Элтон Джон появился на публике, когда вышел на палубу своей яхты. Однако его появление вызвало беспокойство и ряд вопросов у поклонников.

Прогулка Элтона Джона на его яхте вызвала новые опасения относительно состояния здоровья звезды, поскольку он выглядел слабым и тяжело передвигался по палубе. Об этом пишет издание Radar Online.

78-летний Джон и его 62-летний муж Дэвид Ферниш вместе с друзьями 35-летним Аароном Тейлором-Джонсоном и его 58-летней женой Сэм, а также детьми, отправились на послеобеденную экскурсию по Франции. Экскурсия проходила на роскошной яхте, принадлежащей Элтону Джону и которая была построена по заказу артиста.

Элтон Джон выглядел хилым и медленно делал шаг за шагом, что давалось ему не без помощи мужа и друзей.

Mega | Элтон Джон во время прогулки на яхте держался за руку

Элтон Джон болеет: что известно о его состоянии

Недавно Элтон Джон сообщал, что в 2024 году потерял зрение на правом глазу после инфекции, которую подхватил во время путешествия во Францию. Зрение на левом глазу артиста также существенно ухудшилось и является "не лучшим", признавался Элтон Джон ранее.

"Я выздоравливаю, но это чрезвычайно медленный процесс, и понадобится некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу", — рассказывал артист.

Также он говорил о проблемах с другими частями тела и органами. Элтон Джон признается, что считает этот период "последним".

"Это последний период моей жизни. Я не знаю, сколько времени мне осталось. И ты больше думаешь об этом, когда достигаешь моего возраста. Ты думаешь о жизни и смерти. Ты думаешь: "Ну, я просто хочу быть там, где я хочу быть сейчас", — рассказывал артист.

Ранее звезда объясняла, почему пришлось закончить гастроли.

"Путешествия забирают у тебя так много сил. Это очень утомительно. Я привык к этому и являюсь в этом ветераном... но именно здесь ты начинаешь думать о смертности", — признавался Элтон Джон.

Стоит отметить, что о серьезных проблемах со здоровьем и в частности зрением Элтон Джон признавался еще в конце 2024 года. Как сообщало издание Radio Times, артист рассказывал о том, что практически потерял зрение, и выражал тревогу из-за того, что не сможет дожить до свадьбы своих детей.

Также в декабре 2024 года издание People сообщало, что Элтон Джон определился с надписью, которую хочет видеть на своем надгробии.