Елтон Джон "засвітився" на яхті: його прогулянка викликала занепокоєння — що збентежило шанувальників (фото)

78-річний британський рок-музикант Елтон Джон з'явився на публіці, коли вийшов на палубу своєї яхти. Однак його поява викликала занепокоєння та низку питань у шанувальників.

Прогулянка Елтона Джона на його яхті викликала нові побоювання щодо стану здоров'я зірки, оскільки він виглядав кволим та важко пересувався палубою. Про це пише видання Radar Online.

78-річний Джон і його 62-річний чоловік Девід Ферніш разом з друзями 35-річним Аароном Тейлором-Джонсоном і його 58-річною дружиною Сем, а також дітьми, вирушили на післяобідню екскурсію по Франції. Екскурсія відбувалася на розкішній яхті, що належить Елтону Джону і яка була побудована на замовлення артиста.

Елтон Джон виглядав кволим і повільно робив крок за кроком, що давалося йому не без допомоги чоловіка та друзів.

Mega | Елтон Джон під час прогулянки яхтою тримався за руку

Елтон Джон хворіє: що відомо про його стан

Нещодавно Елтон Джон повідомляв, що у 2024 році втратив зір на правому оці після інфекції, яку підхопив під час подорожі у Францію. Зір на лівому оці артиста також суттєво погіршився і є "не найкращим", зізнавався Елтон Джон раніше.

"Я одужую, але це надзвичайно повільний процес, і знадобиться деякий час, перш ніж зір повернеться до ураженого ока", — розповідав артист.

Також він говорив про проблеми з іншими частинами тіла та органами. Елтон Джон зізнається, що вважає цей період "останнім".

"Це останній період мого життя. Я не знаю, скільки часу мені залишилося. І ти більше думаєш про це, коли досягаєш мого віку. Ти думаєш про життя і смерть. Ти думаєш: "Ну, я просто хочу бути там, де я хочу бути зараз", — розповідав артист.

Раніше зірка пояснювала, чому довелося закінчити гастролі.

"Подорожі забирають у тебе так багато сил. Це дуже втомлює. Я звик до цього і є в цьому ветераном… але саме тут ти починаєш думати про смертність", — зізнавався Елтон Джон.

Варто зазначити, що про серйозні проблеми зі здоров'ям і зокрема зором Елтон Джон зізнавався ще наприкінці 2024 року. Як повідомляло видання Radio Times, артист розповідав про те, що практично втратив зір, і висловлював тривогу через те, що не зможе дожити до весілля своїх дітей.

Також у грудні 2024 року видання People повідомляло, що Елтон Джон визначився із написом, який хоче бачити на своєму надгробку.