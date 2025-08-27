Тайну принцессы Дианы раскрыли спустя десятилетия: что нашли в утерянной капсуле времени (фото)

Капсулу времени, закопанную принцессой Дианой в 1991 году, наконец открыли. Уникальные артефакты прошлого обнаружили во время строительства онкологического центра в лондонской больнице Great Ormond Street.

Как сообщает Daily Mail, в капсуле обнаружили портативный цветной телевизор Casio, который помещался в карман, и третий студийный альбом Кайли Миноуг "Rhythm of Love". Контейнер с памятными вещами был запечатан у главного входа больницы и хранился там в течение 34 лет.

Вещи в капсуле времени, которую похоронила принцесса Диана Фото: Скриншот

"Это было настоящее путешествие во времени", — рассказывает Джанет Холмс, сотрудница больницы, которая работала здесь еще в 1991 году. Она особенно вспомнила карманный телевизор: "Я купила такой для мужа — тогда они стоили очень дорого!"

Портативный цветной телевизор Casio портативный цветной телевизор Фото: Скриншот

Содержание капсулы было выбрано двумя победителями национального конкурса, организованного BBC Blue Peter. Детям предложили выбрать восемь предметов, которые лучше всего символизируют жизнь в 1990-х годах.

Кроме упомянутых предметов, в капсуле нашли:

калькулятор на солнечной энергии;

семена деревьев в бутылке;

полный набор британских монет номиналом до 1 фунта;

экземпляр газеты "The Times" за день закапывания";

лист переработанной бумаги;

европейский паспорт;

голограмму снежинки.

Калькулятор на солнечной энергии, который был помещен в капсулу времени Фото: Скриншот

Часть артефактов пострадала от влаги за долгие годы хранения.

Принцесса Диана закопала капсулу во время церемонии в марте 1991 года, когда закладывала краеугольный камень здания Варьете-клуба. Это событие было символическим продолжением традиции — в 1872 году принцесса Александра также оставила капсулу времени во время закладки старого здания больницы.

Фотография Дианы, закладывающей краеугольный камень на Грейт-Ормонд-стрит в марте 1991 года Фото: Скриншот

Диана занимала должность президента Great Ormond Street Hospital с 1989 года и регулярно посещала заведение. Интересно, что уже через несколько месяцев после закапывания капсулы ее сын принц Уильям провел в этой больнице две ночи после травмы головы.

Новый детский онкологический центр, строительство которого стало причиной изъятия капсулы, должен стать национальным центром лечения и исследований детского рака.

