Таємницю принцеси Діани розкрили через десятиліття: що знайшли в загубленій капсулі часу (фото)

Капсулу часу, закопану принцесою Діаною у 1991 році, нарешті відкрили. Унікальні артефакти минулого виявили під час будівництва онкологічного центру у лондонській лікарні Great Ormond Street.

Як повідомляє Daily Mail, серед знахідок виявили портативний кольоровий телевізор Casio, який поміщався у кишеню, та третій студійний альбом Кайлі Міноуг "Rhythm of Love". Контейнер із пам'ятними речами був запечатаний біля головного входу лікарні та зберігався там протягом 34 років.

Речі в капсулі часу, яку поховала принцеса Діана Фото: Скриншот

"Це була справжня подорож у часі", – розповідає Джанет Голмс, співробітниця лікарні, яка працювала тут ще у 1991 році. Вона особливо згадала кишеньковий телевізор: "Я купила такий для чоловіка – тоді вони коштували дуже дорого!"

Портативний кольоровий телевізор Casio Фото: Скриншот

Зміст капсули було обрано двома переможцями національного конкурсу, організованого BBC Blue Peter. Дітям запропонували обрати вісім предметів, що найкраще символізують життя у 1990-х роках.

Окрім згаданих предметів, у капсулі знайшли:

калькулятор на сонячній енергії;

насіння дерев у пляшці;

повний набір британських монет номіналом до 1 фунта;

примірник газети "The Times" за день закопування";

аркуш переробленого паперу;

європейський паспорт;

голограму сніжинки.

Калькулятор на сонячній енергії, який був поміщений у капсулу часу Фото: Скриншот

Частина артефактів постраждала від вологи за довгі роки зберігання.

Принцеса Діана закопала капсулу під час церемонії у березні 1991 року, коли закладала наріжний камінь будівлі Вар'єте-клубу. Ця подія була символічним продовженням традиції – у 1872 році принцеса Александра також залишила капсулу часу під час закладання старої будівлі лікарні.

Фотографія Діани, яка закладає наріжний камінь на Грейт-Ормонд-стріт у березні 1991 року Фото: Скриншот

Діана обіймала посаду президента Great Ormond Street Hospital з 1989 року та регулярно відвідувала заклад. Цікаво, що вже через кілька місяців після закопування капсули її син принц Вільям провів у цій лікарні дві ночі після травми голови.

Новий дитячий онкологічний центр, будівництво якого стало причиною вилучення капсули, має стати національним центром лікування та досліджень дитячого раку.

