28 августа 2025 года: преподобного Моисея Мурина — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться, злословить и отказывать в помощи.

Что случилось 28 августа?

Сегодня православная церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина. Сначала Моисей был предводителем разбойников, но со временем он раскаялся в своих грехах и решил стать на праведный путь. Он пришел в монастырь, где его поначалу не хотели принимать из-за его прошлого, но он продолжал молиться и просить прощения. Позже его таки приняли в монастырь, где он стал монахом, а позже иеромонахом. Моисей провел всю свою жизнь в молитве и покаянии, став примером Божьего милосердия и силы покаяния.

Что нельзя делать 28 августа:

ссориться и злословить;

отказывать в помощи;

ходить в гости к родителям невесты;

заниматься тяжелой работой.

Народные приметы и поверья:

в лесу много рябины – осенью будет пасмурно;

рябина, собранная сегодня, защитит от простуды и нечистой силы;

птицы летают низко – хорошая примета.

День ангела празднуют:

Арсений, Анатолий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Захар, Илларион, Игнатий, Леонтий, Макар, Нестор, Павел, Федор, Руслан, Анна.

Родились 28 августа:

1749 год — Гете, немецкий ученый, писатель, мыслитель, государственный деятель;

1962 год — Дэвид Финчер, американский кинорежиссер, клипмейкер и продюсер.

Также в этот день:

1937 год — в Японской империи основывают компанию "Toyota";

1996 год — после 15 лет супружеской жизни и 4 лет жизни врозь лондонский суд официально разводит британского принца Чарльза и принцессу Диану.

