28 августа 2025 года: преподобного Моисея Мурина — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ссориться, злословить и отказывать в помощи.
Что случилось 28 августа?
Сегодня православная церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина. Сначала Моисей был предводителем разбойников, но со временем он раскаялся в своих грехах и решил стать на праведный путь. Он пришел в монастырь, где его поначалу не хотели принимать из-за его прошлого, но он продолжал молиться и просить прощения. Позже его таки приняли в монастырь, где он стал монахом, а позже иеромонахом. Моисей провел всю свою жизнь в молитве и покаянии, став примером Божьего милосердия и силы покаяния.
Что нельзя делать 28 августа:
- ссориться и злословить;
- отказывать в помощи;
- ходить в гости к родителям невесты;
- заниматься тяжелой работой.
Народные приметы и поверья:
- в лесу много рябины – осенью будет пасмурно;
- рябина, собранная сегодня, защитит от простуды и нечистой силы;
- птицы летают низко – хорошая примета.
День ангела празднуют:
Арсений, Анатолий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Захар, Илларион, Игнатий, Леонтий, Макар, Нестор, Павел, Федор, Руслан, Анна.
Родились 28 августа:
1749 год — Гете, немецкий ученый, писатель, мыслитель, государственный деятель;
1962 год — Дэвид Финчер, американский кинорежиссер, клипмейкер и продюсер.
Также в этот день:
1937 год — в Японской империи основывают компанию "Toyota";
1996 год — после 15 лет супружеской жизни и 4 лет жизни врозь лондонский суд официально разводит британского принца Чарльза и принцессу Диану.
Также Фокус писал церковный календарь на август 2025 года.