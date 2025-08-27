28 серпня 2025 року: преподобного Мойсея Мурина — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися, злословити і відмовляти в допомозі.
Що сталося 28 серпня?
Сьогодні православна церква згадує преподобного Мойсея Мурина. Спочатку Мойсей був ватажком розбійників, але з часом він розкаявся у своїх гріхах і вирішив стати на праведний шлях. Він прийшов у монастир, де його спочатку не хотіли приймати через його минуле, але він продовжував молитися і просити прощення. Пізніше його таки прийняли в монастир, де він став ченцем, а пізніше ієромонахом. Мойсей провів усе своє життя в молитві та покаянні, ставши прикладом Божого милосердя і сили покаяння.
Що не можна робити 28 серпня:
- сваритися і злословити;
- відмовляти в допомозі;
- ходити в гості до батьків нареченої;
- займатися важкою роботою.
Народні прикмети та повір'я:
- у лісі багато горобини — восени буде похмуро;
- горобина, зібрана сьогодні, захистить від застуди і нечистої сили;
- птахи літають низько — гарна прикмета.
День ангела святкують:
Арсеній, Анатолій, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Захар, Іларіон, Ігнатій, Леонтій, Макар, Нестор, Павло, Федір, Руслан, Анна.
Народилися 28 серпня:
1749 рік — Гете, німецький учений, письменник, мислитель, державний діяч;
1962 рік — Девід Фінчер, американський кінорежисер, кліпмейкер і продюсер.
Також цього дня:
1937 рік — у Японській імперії засновують компанію "Toyota";
1996 рік — після 15 років подружнього життя і 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучає британського принца Чарльза і принцесу Діану.
Також Фокус писав церковний календар на серпень 2025 року.