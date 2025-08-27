28 серпня 2025 року: преподобного Мойсея Мурина — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися, злословити і відмовляти в допомозі.

Related video

Що сталося 28 серпня?

Сьогодні православна церква згадує преподобного Мойсея Мурина. Спочатку Мойсей був ватажком розбійників, але з часом він розкаявся у своїх гріхах і вирішив стати на праведний шлях. Він прийшов у монастир, де його спочатку не хотіли приймати через його минуле, але він продовжував молитися і просити прощення. Пізніше його таки прийняли в монастир, де він став ченцем, а пізніше ієромонахом. Мойсей провів усе своє життя в молитві та покаянні, ставши прикладом Божого милосердя і сили покаяння.

Що не можна робити 28 серпня:

сваритися і злословити;

відмовляти в допомозі;

ходити в гості до батьків нареченої;

займатися важкою роботою.

Народні прикмети та повір'я:

у лісі багато горобини — восени буде похмуро;

горобина, зібрана сьогодні, захистить від застуди і нечистої сили;

птахи літають низько — гарна прикмета.

День ангела святкують:

Арсеній, Анатолій, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Захар, Іларіон, Ігнатій, Леонтій, Макар, Нестор, Павло, Федір, Руслан, Анна.

Народилися 28 серпня:

1749 рік — Гете, німецький учений, письменник, мислитель, державний діяч;

1962 рік — Девід Фінчер, американський кінорежисер, кліпмейкер і продюсер.

Також цього дня:

1937 рік — у Японській імперії засновують компанію "Toyota";

1996 рік — після 15 років подружнього життя і 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучає британського принца Чарльза і принцесу Діану.

Також Фокус писав церковний календар на серпень 2025 року.