Одиночество среди леса: в Британии продают загадочный коттедж возле заброшенной шахты (фото)
В деревне Хабберли неподалеку от Шрусбери (Великобритания) на продажу выставили дом, который может считаться одним из самых уединенных в стране. Недвижимость расположена рядом с бывшей медной шахтой XIX века и окружена лесом.
Как сообщает The Sun, на британском рынке недвижимости появилось уникальное предложение — коттедж в лесной глубинке, где нет ни одного соседа.
Двуспальный дом площадью более 1400 квадратных футов (130 квадратных метров) расположен на территории почти в один акр садов (чуть меньше полугектара).
Недвижимость оценена в £520 000 (примерно 25 млн грн). Именно столько придется выложить тем, кто захочет стать владельцем этого уединенного жилья.
В доме есть гостиная длиной около 8 метров. Особую атмосферу создают деревянные полы, открытые балки и камин из кирпича.
Впечатляет современная кухня открытой планировки.
Дом имеет две просторные уютные спальни.
В уединенном лесном коттедже есть семейная ванная комната.
Эта недвижимость также имеет подсобное помещение и веранду с выходом на террасу.
На территории сохранились элементы бывшего промышленного прошлого — дымоход старой котельной и шахтный колодец, огороженный для безопасности.
Сады украшены редкими растениями, а с участка открываются виды на холмы Шропшира.
Агентство Strutt & Parker, которое занимается распродажей, отмечает, что жилье было тщательно модернизировано: сохранены высокие потолки и аутентичные архитектурные детали, в то же время обустроены современные удобства.
Дом изначально возводили как жилье для руководителя шахты, однако сейчас он может стать идеальным пристанищем для тех, кто ценит тишину, пространство и уединенность.
Напомним, в Великобритании в последние годы растет спрос на загородные коттеджи в изолированных локациях. После пандемии все больше покупателей ищут жилье, сочетающее комфорт и приватность.
