Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Одиночество среди леса: в Британии продают загадочный коттедж возле заброшенной шахты (фото)

Недвижимость окружена лесом
Продается дом, который может считаться одним из самых уединенных и уединенных | Фото: Скриншот

В деревне Хабберли неподалеку от Шрусбери (Великобритания) на продажу выставили дом, который может считаться одним из самых уединенных в стране. Недвижимость расположена рядом с бывшей медной шахтой XIX века и окружена лесом.

Related video

Как сообщает The Sun, на британском рынке недвижимости появилось уникальное предложение — коттедж в лесной глубинке, где нет ни одного соседа.

Двуспальный дом площадью более 1400 квадратных футов (130 квадратных метров) расположен на территории почти в один акр садов (чуть меньше полугектара).

Изолированный коттедж для тех, кто не хочет соседей
Изолированный коттедж для тех, кто не хочет соседей
Фото: Скриншот

Недвижимость оценена в £520 000 (примерно 25 млн грн). Именно столько придется выложить тем, кто захочет стать владельцем этого уединенного жилья.

Есть много места на открытом воздухе
Есть много места на открытом воздухе
Фото: Скриншот

В доме есть гостиная длиной около 8 метров. Особую атмосферу создают деревянные полы, открытые балки и камин из кирпича.

Гостиная оборудована деревянным полом и деревянными балками
Гостиная оборудована деревянным полом и деревянными балками
Фото: Скриншот

Впечатляет современная кухня открытой планировки.

Кухня оборудована элегантной барной стойкой для завтрака
Кухня оборудована элегантной барной стойкой для завтрака
Фото: Скриншот

Дом имеет две просторные уютные спальни.

За свои деньги любой покупатель получает спокойствие для себя и гостей
За свои деньги любой покупатель получает спокойствие для себя и гостей
Фото: Скриншот

В уединенном лесном коттедже есть семейная ванная комната.

Коттедж оборудован большой современной ванной комнатой
Коттедж оборудован большой современной ванной комнатой
Фото: Скриншот

Эта недвижимость также имеет подсобное помещение и веранду с выходом на террасу.

На территории сохранились элементы бывшего промышленного прошлого — дымоход старой котельной и шахтный колодец, огороженный для безопасности.

Сады украшены редкими растениями, а с участка открываются виды на холмы Шропшира.

В садах много редких растений и особых видов
В садах много редких растений и особых видов
Фото: Скриншот

Агентство Strutt & Parker, которое занимается распродажей, отмечает, что жилье было тщательно модернизировано: сохранены высокие потолки и аутентичные архитектурные детали, в то же время обустроены современные удобства.

Дом изначально возводили как жилье для руководителя шахты, однако сейчас он может стать идеальным пристанищем для тех, кто ценит тишину, пространство и уединенность.

Идеальное пристанище для тех, кто ценит тишину
Идеальное пристанище для тех, кто ценит тишину
Фото: Скриншот

Напомним, в Великобритании в последние годы растет спрос на загородные коттеджи в изолированных локациях. После пандемии все больше покупателей ищут жилье, сочетающее комфорт и приватность.

Как сообщал Фокус, недавно пара купила снаружи великолепный дом за миллионы: каждая комната имела сюрприз.

Фокус также сообщал, что супруги приобрели 400-летний дом и случайно нашли то, о чем не знали даже прошлые владельцы.