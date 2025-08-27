Одиночество среди леса: в Британии продают загадочный коттедж возле заброшенной шахты (фото)

В деревне Хабберли неподалеку от Шрусбери (Великобритания) на продажу выставили дом, который может считаться одним из самых уединенных в стране. Недвижимость расположена рядом с бывшей медной шахтой XIX века и окружена лесом.

Как сообщает The Sun, на британском рынке недвижимости появилось уникальное предложение — коттедж в лесной глубинке, где нет ни одного соседа.

Двуспальный дом площадью более 1400 квадратных футов (130 квадратных метров) расположен на территории почти в один акр садов (чуть меньше полугектара).

Изолированный коттедж для тех, кто не хочет соседей

Недвижимость оценена в £520 000 (примерно 25 млн грн). Именно столько придется выложить тем, кто захочет стать владельцем этого уединенного жилья.

Есть много места на открытом воздухе

В доме есть гостиная длиной около 8 метров. Особую атмосферу создают деревянные полы, открытые балки и камин из кирпича.

Гостиная оборудована деревянным полом и деревянными балками

Впечатляет современная кухня открытой планировки.

Кухня оборудована элегантной барной стойкой для завтрака

Дом имеет две просторные уютные спальни.

За свои деньги любой покупатель получает спокойствие для себя и гостей

В уединенном лесном коттедже есть семейная ванная комната.

Коттедж оборудован большой современной ванной комнатой

Эта недвижимость также имеет подсобное помещение и веранду с выходом на террасу.

На территории сохранились элементы бывшего промышленного прошлого — дымоход старой котельной и шахтный колодец, огороженный для безопасности.

Сады украшены редкими растениями, а с участка открываются виды на холмы Шропшира.

В садах много редких растений и особых видов

Агентство Strutt & Parker, которое занимается распродажей, отмечает, что жилье было тщательно модернизировано: сохранены высокие потолки и аутентичные архитектурные детали, в то же время обустроены современные удобства.

Дом изначально возводили как жилье для руководителя шахты, однако сейчас он может стать идеальным пристанищем для тех, кто ценит тишину, пространство и уединенность.

Идеальное пристанище для тех, кто ценит тишину

Напомним, в Великобритании в последние годы растет спрос на загородные коттеджи в изолированных локациях. После пандемии все больше покупателей ищут жилье, сочетающее комфорт и приватность.

