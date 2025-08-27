Самота серед лісу: у Британії продають загадковий котедж біля покинутої шахти (фото)
У селі Хабберлі неподалік Шрусбері (Велика Британія) на продаж виставили будинок, який може вважатися одним із найбільш відокремлених у країні. Нерухомість розташована поруч із колишньою мідною шахтою XIX століття та оточена лісом.
Як повідомляє The Sun, на британському ринку нерухомості з’явилася унікальна пропозиція — котедж у лісовій глибинці, де немає жодного сусіда.
Двоспальний будинок площею понад 1400 квадратних футів (130 квадратних метрів) розташований на території майже в один акр садів (трохи менша за пів гектара).
Нерухомість оцінена у £520 000 (приблизно 25 млн грн). Саме стільки доведеться викласти тим, хто захоче стати власником цього усамітненого житла.
У будинку є вітальня завдовжки близько 8 метрів. Особливу атмосферу створюють дерев’яні підлоги, відкриті балки та камін з цегли.
Вражає сучасна кухня відкритого планування.
Будинок має дві просторі затишні спальні.
У самотньому лісному котеджі є сімейна ванна кімната.
Ця нерухомість також має підсобне приміщення та веранду з виходом на терасу.
На території збереглися елементи колишнього промислового минулого — димар старої котельні та шахтний колодязь, обгороджений задля безпеки.
Сади прикрашені рідкісними рослинами, а з ділянки відкриваються краєвиди на пагорби Шропшира.
Агентство Strutt & Parker, яке займається спродажем, зазначає, що житло було ретельно модернізовано: збережено високі стелі та автентичні архітектурні деталі, водночас облаштовано сучасні зручності.
Будинок спочатку зводили як житло для керівника шахти, однак нині він може стати ідеальним прихистком для тих, хто цінує тишу, простір і відокремленість.
Нагадаємо, у Великій Британії останніми роками зростає попит на заміські котеджі в ізольованих локаціях. Після пандемії дедалі більше покупців шукають житло, що поєднує комфорт і приватність.
