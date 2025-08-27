Самота серед лісу: у Британії продають загадковий котедж біля покинутої шахти (фото)

У селі Хабберлі неподалік Шрусбері (Велика Британія) на продаж виставили будинок, який може вважатися одним із найбільш відокремлених у країні. Нерухомість розташована поруч із колишньою мідною шахтою XIX століття та оточена лісом.

Як повідомляє The Sun, на британському ринку нерухомості з’явилася унікальна пропозиція — котедж у лісовій глибинці, де немає жодного сусіда.

Двоспальний будинок площею понад 1400 квадратних футів (130 квадратних метрів) розташований на території майже в один акр садів (трохи менша за пів гектара).

Ізольований котедж для тих, хто не хоче сусідів

Нерухомість оцінена у £520 000 (приблизно 25 млн грн). Саме стільки доведеться викласти тим, хто захоче стати власником цього усамітненого житла.

Є багато місця на відкритому повітрі

У будинку є вітальня завдовжки близько 8 метрів. Особливу атмосферу створюють дерев’яні підлоги, відкриті балки та камін з цегли.

Вітальня обладнана дерев'яною підлогою та дерев'яними балками

Вражає сучасна кухня відкритого планування.

Кухня обладнана елегантною барною стійкою для сніданку

Будинок має дві просторі затишні спальні.

За свої гроші будь-який покупець отримує спокій для себе та гостей

У самотньому лісному котеджі є сімейна ванна кімната.

Котедж обладнаний великою сучасною ванною кімнатою

Ця нерухомість також має підсобне приміщення та веранду з виходом на терасу.

На території збереглися елементи колишнього промислового минулого — димар старої котельні та шахтний колодязь, обгороджений задля безпеки.

Сади прикрашені рідкісними рослинами, а з ділянки відкриваються краєвиди на пагорби Шропшира.

У садах багато рідкісних рослин та особливих видів

Агентство Strutt & Parker, яке займається спродажем, зазначає, що житло було ретельно модернізовано: збережено високі стелі та автентичні архітектурні деталі, водночас облаштовано сучасні зручності.

Будинок спочатку зводили як житло для керівника шахти, однак нині він може стати ідеальним прихистком для тих, хто цінує тишу, простір і відокремленість.

Ідеальний прихисток для тих, хто цінує тишу

Нагадаємо, у Великій Британії останніми роками зростає попит на заміські котеджі в ізольованих локаціях. Після пандемії дедалі більше покупців шукають житло, що поєднує комфорт і приватність.

