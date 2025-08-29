29 августа 2025 года: Усекновение главы Иоанна Предтечи — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя желать кому-то зла, отказывать в помощи и ходить в лес.

Что случилось в этот день?

29 августа православная церковь отмечает день памяти смертной казни Иоанна Предтечи. Он крестил Иисуса Христа в реке Иордан и рассказывал людям о приходе Спасителя. Был обезглавлен по требованию иудейской царицы Иродиады, помогла ей в этом ее дочь Саломея. Он считается исторической фигурой, его имя упоминается во многих древних рукописях. Это второй большой праздник после праздника Богоматери.

В этот день верующие придерживаются строго поста. В Храмах идет торжественное богослужение.

Что нельзя делать 29 августа:

желать кому-то зла;

отказывать в помощи;

ходить в лес.

Народные приметы и поверья:

дождь и гроза – осень будет теплой;

круг от Луны — завтра ждите дождь;

хороший урожай орехов — в следующем году будет много зерна;

журавли уже улетели — на Покров будет мороз.

День ангела празднуют:

Александр, Диомид, Герасим, Степан, Яков, Анна.

Родились в этот день:

1958 год — Майкл Джексон (ум. 2009), американский певец, танцор, композитор, "король поп-музыки".

Также в этот день:

1561 год — в Пересопницком монастыре Рождества Пресвятой Богородицы завершают работу над созданием национального символа и присяжной книги украинцев — Пересопницкого Евангелия;

1883 год — в Оттаве Томас Ахерн демонстрирует первую электроплиту.

