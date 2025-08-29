29 августа 2025 года: Усекновение главы Иоанна Предтечи — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя желать кому-то зла, отказывать в помощи и ходить в лес.
Что случилось в этот день?
29 августа православная церковь отмечает день памяти смертной казни Иоанна Предтечи. Он крестил Иисуса Христа в реке Иордан и рассказывал людям о приходе Спасителя. Был обезглавлен по требованию иудейской царицы Иродиады, помогла ей в этом ее дочь Саломея. Он считается исторической фигурой, его имя упоминается во многих древних рукописях. Это второй большой праздник после праздника Богоматери.
В этот день верующие придерживаются строго поста. В Храмах идет торжественное богослужение.
Что нельзя делать 29 августа:
- желать кому-то зла;
- отказывать в помощи;
- ходить в лес.
Народные приметы и поверья:
- дождь и гроза – осень будет теплой;
- круг от Луны — завтра ждите дождь;
- хороший урожай орехов — в следующем году будет много зерна;
- журавли уже улетели — на Покров будет мороз.
День ангела празднуют:
Александр, Диомид, Герасим, Степан, Яков, Анна.
Родились в этот день:
1958 год — Майкл Джексон (ум. 2009), американский певец, танцор, композитор, "король поп-музыки".
Также в этот день:
1561 год — в Пересопницком монастыре Рождества Пресвятой Богородицы завершают работу над созданием национального символа и присяжной книги украинцев — Пересопницкого Евангелия;
1883 год — в Оттаве Томас Ахерн демонстрирует первую электроплиту.
