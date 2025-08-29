29 серпня 2025 року: Усікновення глави Іоанна Предтечі — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна бажати комусь зла, відмовляти в допомозі та ходити в ліс.
Що сталося цього дня?
29 серпня православна церква відзначає день пам'яті смертної кари Іоанна Предтечі. Він хрестив Ісуса Христа в річці Йордан і розповідав людям про прихід Спасителя. Був обезголовлений на вимогу іудейської цариці Іродіади, допомогла їй у цьому її дочка Соломія. Він вважається історичною постаттю, його ім'я згадується в багатьох стародавніх рукописах. Це друге велике свято після свята Богоматері.
Цього дня віряни дотримуються суворого посту. У Храмах триває урочисте богослужіння.
Що не можна робити 29 серпня:
- бажати комусь зла;
- відмовляти в допомозі;
- ходити в ліс.
Народні прикмети та повір'я:
- дощ і гроза — осінь буде теплою;
- коло від Місяця — завтра чекайте на дощ;
- хороший урожай горіхів — наступного року буде багато зерна;
- журавлі вже полетіли — на Покрову буде мороз.
День ангела святкують:
Олександр, Діомид, Герасим, Степан, Яків, Анна.
Народилися в цей день:
1958 рік — Майкл Джексон (пом. 2009), американський співак, танцюрист, композитор, "король поп-музики".
Також цього дня:
1561 рік — у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершують роботу над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія;
1883 рік — в Оттаві Томас Ахерн демонструє першу електроплиту.
