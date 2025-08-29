29 серпня 2025 року: Усікновення глави Іоанна Предтечі — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна бажати комусь зла, відмовляти в допомозі та ходити в ліс.

Що сталося цього дня?

29 серпня православна церква відзначає день пам'яті смертної кари Іоанна Предтечі. Він хрестив Ісуса Христа в річці Йордан і розповідав людям про прихід Спасителя. Був обезголовлений на вимогу іудейської цариці Іродіади, допомогла їй у цьому її дочка Соломія. Він вважається історичною постаттю, його ім'я згадується в багатьох стародавніх рукописах. Це друге велике свято після свята Богоматері.

Цього дня віряни дотримуються суворого посту. У Храмах триває урочисте богослужіння.

Що не можна робити 29 серпня:

бажати комусь зла;

відмовляти в допомозі;

ходити в ліс.

Народні прикмети та повір'я:

дощ і гроза — осінь буде теплою;

коло від Місяця — завтра чекайте на дощ;

хороший урожай горіхів — наступного року буде багато зерна;

журавлі вже полетіли — на Покрову буде мороз.

День ангела святкують:

Олександр, Діомид, Герасим, Степан, Яків, Анна.

Народилися в цей день:

1958 рік — Майкл Джексон (пом. 2009), американський співак, танцюрист, композитор, "король поп-музики".

Також цього дня:

1561 рік — у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершують роботу над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія;

1883 рік — в Оттаві Томас Ахерн демонструє першу електроплиту.

