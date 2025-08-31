Ненависть к обручальному кольцу: невеста оказалась перед дилеммой из-за неудачного подарка жениха (фото)

В Великобритании молодая женщина призналась, что не может носить обручальное кольцо, которое ее жених создавал в течение нескольких месяцев. Она поделилась историей на Reddit, признав, что украшение совсем не соответствует ее стилю, хотя муж считал его идеальным.

Женщина, имя которой не называется, опубликовала фотографии кольца с крупным бриллиантом и рассказала, что испытывает разочарование. Как сообщает The Sun, по ее словам, украшение выглядит слишком массивным для ее руки и не подходит к ее утонченному стилю.

"Я дала себе неделю, думая, что привыкну к кольцу, но каждый раз, когда смотрю на него, мне грустно. Это совсем не мое", — пояснила она. По словам женщины, больше всего ее задело то, что мужчина не поинтересовался ее вкусами или мнением подруг, прежде чем заказать кольцо.

Она даже изменила форму ногтей, пытаясь сделать украшение более гармоничным, однако это не помогло.

"Я изменила квадратную форму на круглую, чтобы кольцо выглядело лучше. Но и это не сработало", — добавила она.

Кольцо с бриллиантом вызвало разочарование Фото: Скриншот

Пользователи Reddit активно комментировали ее ситуацию. Большинство советовали откровенно поговорить с женихом, ведь молчать о проблеме означает лишь ухудшить отношения.

"Если вы собираетесь жениться на этом человеке, нужно быть честными друг с другом", — написал один из комментаторов.

Некоторые напомнили, что возврат или замена украшения может усложниться после окончания гарантийного срока. Другие предложили компромисс: оставить тот же камень, но изменить дизайн кольца на более удобный.

"Я думаю, что правильнее сказать не "я ненавижу это кольцо", а "мне неудобно его носить". Слишком большой дизайн не подходит к руке", — посоветовал еще один пользователь.

Сколько стоят обручальные кольца в Великобритании

На фоне истории британки эксперты компании 77 Diamonds обнародовали данные о стоимости обручальных колец в разных регионах страны. По их анализу, в 2025 году средняя британка должна потратить около 10 тыс. фунтов стерлингов (примерно 460 тыс. грн), если планирует приобрести кольцо по "правилу трех зарплат".

Самые дорогие кольца могут позволить себе жители Лондона — в среднем 12 тыс. 916 фунтов (почти 600 тыс. грн). В Юго-Востоке эта сумма составляет 10 тыс. 587 фунтов (около 470 тыс. грн), в Восточной Англии — 10 тыс. 162 фунта (465 тыс. грн). Меньше всего тратят жители Уэльса — около 8 тыс. 160 фунтов (373 тыс. грн).

Напомним, что в Великобритании существует традиция тратить на обручальное кольцо сумму, эквивалентную трехмесячному заработку, хотя все больше пар выбирают более индивидуальный подход.

